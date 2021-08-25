Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

Які тренди в цьому сезоні зайняли перші рядки в модному хіт-параді? Які з них ми із задоволенням впровадимо в свій гардероб? А які так і залишаться тільки на подіумах і фото street style?
Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram назвала цілих 5 трендів, на які варто орієнтуватися при складанні осінньо-зимового гардеробу.
Знати тренди корисно. Попереджений - значить озброєний.
Блискітки, паєтки, металеві відтінки тканини - на хвилі. На ранню осінь, поки погода дозволяє, варто придбати плаття кольору "металік".
В'язані жилети, подовжені жилети-кардигани, їх в майбутньому сезоні будуть носити буквально з будь-яким низом - від брюк до спідниць і суконь.
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Такі моделі можна починати носити вже з жовтня, а з взуття до них ідеально підходять унти і "луноходи".
Для когось цей тренд - занадто нав'язливий, а комусь, навпаки, за честь показати, що в гардеробі - речі від Chanel. Якщо вас можна віднести до другої групи людей, тоді сміливо вбирайтеся в бренди з голови до ніг.
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Взуття з масивною платформою.
І не просто взуття з масивною платформою, ця платформа також повинна бути яскравого, можна контрастного, кольору по відношенню до всього взуття.
Речі, які стануть в нагоді восени в гардеробі кожної (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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