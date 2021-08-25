Пухнасті шуби і жилети: стиліст назвала 5 речей, які восени знадобляться кожній

Знати тренди корисно. Попереджений - значить озброєний.

Пора обзавестися в'язаними речами (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-5 речей, які восени знадобляться в кожному гардеробі

Сукня кольору "металік".

Блискітки, паєтки, металеві відтінки тканини - на хвилі. На ранню осінь, поки погода дозволяє, варто придбати плаття кольору "металік".

Жилет.

В'язані жилети, подовжені жилети-кардигани, їх в майбутньому сезоні будуть носити буквально з будь-яким низом - від брюк до спідниць і суконь.

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Пухнаста еко-шуба.

Такі моделі можна починати носити вже з жовтня, а з взуття до них ідеально підходять унти і "луноходи".

Річ з логотипом відомого бренду.

Для когось цей тренд - занадто нав'язливий, а комусь, навпаки, за честь показати, що в гардеробі - речі від Chanel. Якщо вас можна віднести до другої групи людей, тоді сміливо вбирайтеся в бренди з голови до ніг.

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Взуття з масивною платформою.

І не просто взуття з масивною платформою, ця платформа також повинна бути яскравого, можна контрастного, кольору по відношенню до всього взуття.

Речі, які стануть в нагоді восени в гардеробі кожної (фото: instagram.com/ya_zoya_)