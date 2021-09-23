Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Погода в столице шепчет, мол, собирай чемоданы и лети туда, где тепло и нет дождя. А если серьезно, выживать как-то надо, прогноз не утешительный.
Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде.
Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно.
Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень
Тренч + утепленная жилетка
Кожаное пальто / тренч
Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021
Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь.
И мой личный лайфхак - очки в цветной / коричневой / черной оправе в стиль образа, помогут скрыть осенний недосып и сделают стильный акцент в аутфите.
Лайфаки для увеселения скучно-дождливых дней (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, как носить тренч этой осенью, не хуже, чем инфлюенсеры.