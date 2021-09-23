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Стильно и по погоде: стилист показала лучшую одежду на случай дождя

Автор: Татьяна Турчаникова

Погода в столице шепчет, мол, собирай чемоданы и лети туда, где тепло и нет дождя. А если серьезно, выживать как-то надо, прогноз не утешительный.

Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде.

Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно.

Яркая осень (фото: instagram.com/hoskelsa)

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Верхняя одежда на дождливую погоду:

  • Тренч + утепленная жилетка

  • Кожаное пальто / тренч

  • Кожаная рубашка
  • Удлиненный бомбер
  • Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно

Обувь:

  • Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками
  • Высокие с юбками, или на прогулки в парк с детьми

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящую для себя резиновую обувь.

  • Кроме резиновой: челси
  • Жокейские сапоги, сапоги / трубы
  • Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли.

Аксессуары:

  • Зонт
  • Удобная сумка: крос-боди, шоппер на плечо - свободные руки вам пригодятся для зонта.

Головные уборы:

  • Платки
  • Косынки из кожи
  • Кожаные / из плащевой ткани панамы
  • Кепки
  • Шапки (на холодную погоду)

И мой личный лайфхак - очки в цветной / коричневой / черной оправе в стиль образа, помогут скрыть осенний недосып и сделают стильный акцент в аутфите.

Лайфаки для увеселения скучно-дождливых дней (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала, как носить тренч этой осенью, не хуже, чем инфлюенсеры.

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