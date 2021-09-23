Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Яскрава осінь (фото: instagram.com/hoskelsa)

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Верхній одяг на дощову погоду:

Тренч + утеплена жилетка

Шкіряне пальто / тренч

Шкіряна сорочка

Подовжений бомбер

Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно

Взуття:

Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками

Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.

Крім гумової: челсі

Жокейські чоботи, чоботи / труби

Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.

Аксесуар:

Парасоль

Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.

Головний убір:

Хустка

Косинки зі шкіри

Шкіряні / з плащової тканини

Панами

Кепка

Шапки (на холодну погоду)

І мій особистий лайфхак: окуляри в кольоровій / коричневій / чорній оправі в стиль образу, допоможуть приховати осінній недосип і зроблять стильний акцент в аутфіті.

Лайфаки для розваги нудно-дощових днів (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)