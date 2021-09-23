Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Погода в столиці шепоче, мовляв, збирай валізи і лети туди, де тепло і немає дощу. А якщо серйозно, виживати якось треба, прогноз не втішний.
Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді.
Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно.
Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь
Тренч + утеплена жилетка
Шкіряне пальто / тренч
Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021
Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.
І мій особистий лайфхак: окуляри в кольоровій / коричневій / чорній оправі в стиль образу, допоможуть приховати осінній недосип і зроблять стильний акцент в аутфіті.
Лайфаки для розваги нудно-дощових днів (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, як носити тренч цієї осені, не гірше, ніж інфлюєнсери.