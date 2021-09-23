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Стильно і по погоді: стиліст показав найкращий одяг на випадок дощу

Автор: Тетяна Турчанікова

Погода в столиці шепоче, мовляв, збирай валізи і лети туди, де тепло і немає дощу. А якщо серйозно, виживати якось треба, прогноз не втішний.

Щоб настрій був хорошим, просто-напросто потрібно одягатися цікаво, але по погоді.

Стиліст Соня Горчакова в Instagram дала свої рекомендації, як не замерзнути стильно.

Яскрава осінь (фото: instagram.com/hoskelsa)

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ колірних поєднань на осінь

Верхній одяг на дощову погоду:

  • Тренч + утеплена жилетка

  • Шкіряне пальто / тренч

  • Шкіряна сорочка
  • Подовжений бомбер
  • Стьобані куртки: дрібна стібка, простий крій, виглядають свіжо і стильно

Взуття:

  • Низькі гумові чоботи зручно носити з брюками
  • Високі - зі спідницями, або на прогулянки в парк з дітьми

Вже не в тренді: стиліст показала, які речі не варто купувати на осінь 2021

Тому проаналізуйте свій гардероб і вибирайте відповідне для себе гумове взуття.

  • Крім гумової: челсі
  • Жокейські чоботи, чоботи / труби
  • Взуття на масивній підошві: черевики, лофери і навіть туфлі.

Аксесуар:

  • Парасоль
  • Зручна сумка: крос-боді, шоппер на плече - вільні руки вам знадобляться для парасольки.

Головний убір:

  • Хустка
  • Косинки зі шкіри
  • Шкіряні / з плащової тканини
  • Панами
  • Кепка
  • Шапки (на холодну погоду)

І мій особистий лайфхак: окуляри в кольоровій / коричневій / чорній оправі в стиль образу, допоможуть приховати осінній недосип і зроблять стильний акцент в аутфіті.

Лайфаки для розваги нудно-дощових днів (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, як носити тренч цієї осені, не гірше, ніж інфлюєнсери.

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