В тренде минимализм: стилист показала, какие цвета и принты выбрать на осень

Минимализм - тренд, в который с каждым днем влюбляется все больше людей. Наигравшись в нулевые со стразами, звериными принтами и прочими изысками, дизайнеры и инфлюенсеры бросили все силы в сторону лаконичных образов.
Как одеться в минималистичном стиле, какой силуэт, цвета и принт выбрать для этой цели, в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Гардероб минималиста - это продуманный и сложный конструктор, который не соберешь за один поход в магазин. Казалось бы, с виду луки в духе минимализма просты и незамысловаты. Но смотреть на них хочется бесконечно. И носить тоже!
Чтобы "поселить" в своем шкафу базу для минималистичных луков, необходима практика, терпение, полет фантазии и еще некоторые секреты.
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Самое главное - качество одежды, которую вы выбираете. Не стоит экономить.
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Силуэт должен быть прямой или приталенный.
Как одеться в духе минимализма (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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