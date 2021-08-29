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В тренді мінімалізм: стиліст показала, які кольори і принти вибрати на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Мінімалізм - тренд, в який з кожним днем закохується все більше людей. Награвшись в нульові зі стразами, звіриними принтами та іншими витребеньками, дизайнери та інфлюенсери кинули всі сили в бік лаконічних образів.

Як одягнутися в мінімалістичному стилі, який силует, кольори і принт вибрати для цієї мети, в своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Гардероб мінімаліста - це продуманий і складний конструктор, який не збереш за один похід в магазин. Здавалося б, на вигляд луки в дусі мінімалізму прості і нехитрі. Але дивитися на них хочеться нескінченно. І носити теж!

Від мінімалістичного літа до мінімалістичної осені (фото: instagram.com/josefinehj)

Щоб "поселити" в своїй шафі базу для мінімалістичних луків, необхідна практика, терпіння, політ фантазії і ще деякі секрети.

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Топ-8 принципів, які допоможуть вам зібрати мінімалістичний гардероб

  • Найголовніше - якість одягу, яку ви вибираєте. Не варто економити.

  • Кольори вибирайте ахромати: білий, сірий, чорний.

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  • Силует повинен бути прямий або приталений.

  • Принт: від геометрії до легкої абстракції.

  • Мінімалізм вимагає унісекс-речей.

  • Аксесуари повинні привертати увагу, як вишенька на торті.

  • Прикраси повинні бути простими і лаконічними.

  • Тренуйте свою "надивленість" і вирощуйте почуття стилю.

Як одягнутися в дусі мінімалізму (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як вибрати взуття, яка вам точно підійде.

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