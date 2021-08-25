UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Ждете осень? Мысленно составляете многослойные образы? И хотите уже скорее бежать на осенне-зимний шопинг? Не забудьте про кардиган: эта часть гардероба в новом сезоне нужна, как никогда прежде.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она предложила варианты сочетания кардигана с другой одеждой.

Как носить кардиган осенью: примеры луков на каждый день

  • Вариант 1. Сочетайте кардиган со спортивными трикотажными брюками, трикотажное платье в таком союзе тоже смотрится просто отлично. Короткий трикотажный же топ с длинной юбкой - еще один вариант лука.

  • Вариант 2. Длинный тонкий кардиган можно сочетать с широкими классическими брюками, а вот с денимом в обтяжку в этом сезоне они не дружат. Так что скинни под кардиган - не вариант.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Вариант 3. не только кардиган, но также и длинный жилет будут в трендах осенью 2021. Из обуви к такому наряду отлично подойдут лоферы.

Лучшее для ранней осени: стилист показала, как носить лоферы в 2021

  • Вариант 4. Кардиган и широкие брюки - вариант на каждый день, который не вызовет сомнений в актуальности вашего образа ни у кого. Также сочетайте брюки с широким топом или футболкой-оверсайз, во втором случае стоит заправить ее в брюки.

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

Как носить кардиган осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала платье, которое никогда не выходит из моды, любимый всеми принт.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли