С трикотажем и спортивными брюками: стилист показала, как носить кардиган осенью 2021

Ждете осень? Мысленно составляете многослойные образы? И хотите уже скорее бежать на осенне-зимний шопинг? Не забудьте про кардиган: эта часть гардероба в новом сезоне нужна, как никогда прежде.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина. Она предложила варианты сочетания кардигана с другой одеждой.
Вариант 1. Сочетайте кардиган со спортивными трикотажными брюками, трикотажное платье в таком союзе тоже смотрится просто отлично. Короткий трикотажный же топ с длинной юбкой - еще один вариант лука.
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