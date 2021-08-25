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З трикотажем і спортивними брюками: стиліст показала, як носити кардиган восени 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Чекаєте осінь? Подумки складаєте багатошарові образи? І хочете вже швидше бігти на осінньо-зимовий шопінг? Не забудьте про кардиган: ця частина гардероба в новому сезоні потрібна, як ніколи раніше.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона запропонувала варіанти поєднання кардигани з іншим одягом.

Як носити кардиган восени: приклади луків на кожен день

  • Варіант 1. Поєднуйте кардиган зі спортивними трикотажними брюками, трикотажне плаття в такому союзі теж виглядає просто відмінно. Короткий трикотажний, знову ж таки, топ з довгою спідницею - ще один варіант лука.

  • Варіант 2. Довгий тонкий кардиган можна поєднувати з широкими класичними брюками, а ось з денімом в обтяжку в цьому сезоні вони не дружать. Так що скінні під кардиган - не варіант.

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  • Варіант 3. Не лише тільки кардиган, але також і довгий жилет будуть в трендах восени 2021. Із взуття до такого вбрання відмінно підійдуть лофери.

Найкраще для ранньої осені: стиліст показала, як носити лофери в 2021

  • Варіант 4. Кардиган і широкі штани - варіант на кожен день, який не викличе сумнівів в актуальності вашого образу ні у кого. Також поєднуйте штани з широким топом або футболкою-оверсайз, у другому випадку варто заправити її в штани.

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

Як носити кардиган восени 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала сукню, яке ніколи не виходить з моди, обожнюваний усіма принт.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі