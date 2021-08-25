З трикотажем і спортивними брюками: стиліст показала, як носити кардиган восени 2021

Чекаєте осінь? Подумки складаєте багатошарові образи? І хочете вже швидше бігти на осінньо-зимовий шопінг? Не забудьте про кардиган: ця частина гардероба в новому сезоні потрібна, як ніколи раніше.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна. Вона запропонувала варіанти поєднання кардигани з іншим одягом.
Варіант 1. Поєднуйте кардиган зі спортивними трикотажними брюками, трикотажне плаття в такому союзі теж виглядає просто відмінно. Короткий трикотажний, знову ж таки, топ з довгою спідницею - ще один варіант лука.
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