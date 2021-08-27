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Вельвет, кожа и бархат: стилист рассказала, какие жакеты будут в тренде осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Жакет на осень 2021 подходит под описание "актуально почти все". Но современный крой жакета, все же, отличается от жакета, который был в тренде 10-15 лет назад.

Отличительная особенность актуальных жакетов - это длина, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.

Длина жакета осенью 2021 стремится к вертикальным удлиненным формам или, наоборот, в тренде будут укороченные модели и кроп.

Оригинальность тоже в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Какой крой жакета выбрать:

  • однобортные
  • двубортные
  • прямые, с полуприлеганием и приталенные
  • укороченные и кроп
  • удлиненные
  • асимметрия
  • акцентные плечи
  • оригинальный крой с деталями

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Крой жакета может быть самым разнообразным (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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Какую фактуру жакета выбрать

  • костюмная ткань
  • твид
  • твид в стиле Chanel
  • кожа
  • вельвет
  • велюр и бархат как "нарядные" фактуры

Фактура жакета: твид, кожа, вельвет (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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Какие цвета и принты выбрать

  • клетка
  • цветная клетка
  • лапка
  • ахроматы: серые, черные, белые
  • палитра бежево-песочных и коричневых
  • яркие цвета

Яркие цвета и клетка (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист рассказала, как одеться осенью 2021 в духе иконы стиля Виктории Бекхэм.

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