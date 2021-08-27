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Вельвет і шкіра: стиліст розповіла, які жакети будуть в тренді восени 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Жакет на осінь 2021 підходить під опис "актуально майже все". Але сучасний крій жакета, все ж, відрізняється від жакета, який був у тренді 10-15 років тому.

Відмітна особливість актуальних жакетів - це довжина, яка Instagram стиліст Соня Горчакова.

Довжина жакета восени 2021 прагне до вертикальних подовжених форм або, навпаки, в тренді будуть укорочені моделі і кроп.

Оригінальність теж в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)

Який крій жакета вибрати:

  • однобортний
  • двобортний
  • прямий, напівприталений і приталені
  • укорочений і кроп
  • подовжений
  • асиметрія
  • акцентні плечі
  • оригінальний крій з деталями

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Крій жакета може бути найрізноманітнішим (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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Яку фактуру жакета вибрати

  • костюмна тканина
  • твід
  • твід в стилі Chanel
  • шкіра
  • вельвет
  • велюр і оксамит як "ошатні" фактури

Фактура жакета: твід, шкіра, вельвет (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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Які кольори і принти вибрати

  • клітина
  • кольорова клітина
  • лапка
  • ахромати: сірі, чорні, білі
  • палітра бежево-пісочних і коричневих
  • яскраві кольори

Яскраві кольори і клітина (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст розповіла, як одягнутися восени 2021 у дусі ікони стилю Вікторії Бекхем.

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