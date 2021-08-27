Вельвет і шкіра: стиліст розповіла, які жакети будуть в тренді восени 2021

Жакет на осінь 2021 підходить під опис "актуально майже все". Але сучасний крій жакета, все ж, відрізняється від жакета, який був у тренді 10-15 років тому.
Відмітна особливість актуальних жакетів - це довжина, яка Instagram стиліст Соня Горчакова.
Довжина жакета восени 2021 прагне до вертикальних подовжених форм або, навпаки, в тренді будуть укорочені моделі і кроп.
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Крій жакета може бути найрізноманітнішим (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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Фактура жакета: твід, шкіра, вельвет (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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Яскраві кольори і клітина (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст розповіла, як одягнутися восени 2021 у дусі ікони стилю Вікторії Бекхем.