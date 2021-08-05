Вычислить и выбросить: стилист показала 7 скрытых антитрендов в платьях, которые мы носим

Антитренды, база и тренды - внимательно изучите ее, отправляясь на шопинг. Заодно протестируйте все платья в своем шкафу - в какой они категории.

Есть тренды, есть антитренды, а есть классика (фото: instagram.com/taylor_hill)

Какие платья уже не модно носить в 2021 году

Платье-футляр: присмотритесь, нет ли лишних принтов на вашем платье.

Кожаное платье: откажитесь пока от обтягивающих платьев с большими пуговицами (хотя скоро они вернутся).

Джинсовое платье: сегодня не тренд, завтра тренд, выбираем, что популярно именно сейчас.

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

Платье-пиджак, тоже в тренде, но смотря какие детали на нем.

Платье в бельевом стиле, в этом сезоне - без гипюра.

Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021

Платье-рубашка, берите базу - не прогадаете.

Трикотажные платья выбирайте те, которые без ярко выраженного декольте.

Как понять, что платье уже не в тренде (фото: instagram.com/ya_zoya_)