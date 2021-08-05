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Вычислить и выбросить: стилист показала 7 скрытых антитрендов в платьях, которые мы носим

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето и платья созданы друг для друга. Но нам с вами жизненно важно найти актуального компаньона для этого лета. И то заглянешь в шкаф - а там платья, которые созданы для лета… 1991 года.

Если вы не поклонник винтажа, то выбирайте платье, руководствуясь подборкой стилиста Зои Паниной, которой она поделилась в своем блоге в Instagram.

Антитренды, база и тренды - внимательно изучите ее, отправляясь на шопинг. Заодно протестируйте все платья в своем шкафу - в какой они категории.

Есть тренды, есть антитренды, а есть классика (фото: instagram.com/taylor_hill)

Какие платья уже не модно носить в 2021 году

  • Платье-футляр: присмотритесь, нет ли лишних принтов на вашем платье.

  • Кожаное платье: откажитесь пока от обтягивающих платьев с большими пуговицами (хотя скоро они вернутся).

Джинсовое платье: сегодня не тренд, завтра тренд, выбираем, что популярно именно сейчас.

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

  • Платье-пиджак, тоже в тренде, но смотря какие детали на нем.

Платье в бельевом стиле, в этом сезоне - без гипюра.

Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021

Платье-рубашка, берите базу - не прогадаете.

  • Трикотажные платья выбирайте те, которые без ярко выраженного декольте.

Как понять, что платье уже не в тренде (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как носить джинсовые бермуды.

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