Вычислить и выбросить: стилист показала 7 скрытых антитрендов в платьях, которые мы носим

Лето и платья созданы друг для друга. Но нам с вами жизненно важно найти актуального компаньона для этого лета. И то заглянешь в шкаф - а там платья, которые созданы для лета… 1991 года.
Если вы не поклонник винтажа, то выбирайте платье, руководствуясь подборкой стилиста Зои Паниной, которой она поделилась в своем блоге в Instagram.
Антитренды, база и тренды - внимательно изучите ее, отправляясь на шопинг. Заодно протестируйте все платья в своем шкафу - в какой они категории.
Есть тренды, есть антитренды, а есть классика (фото: instagram.com/taylor_hill)
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Платье в бельевом стиле, в этом сезоне - без гипюра.
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Платье-рубашка, берите базу - не прогадаете.
Как понять, что платье уже не в тренде (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, как носить джинсовые бермуды.