Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Літо і сукні створені один для одного. Але нам з вами життєво важливо знайти актуального компаньйона для цього літа. І то заглянеш в шафу - а там сукні, які створені для літа... 1991 року.
Якщо ви не шанувальник вінтажу, то вибирайте плаття, керуючись добіркою стиліста Зої Паніної, якою вона поділилася в своєму блозі в Instagram.
Антитренди, база і тренди - уважно вивчіть її, вирушаючи на шопінг. Заодно протестуйте всі сукні в своїй шафі - в якій вони категорії.
Є тренди, є антитренди, а є класика (фото: instagram.com/taylor_hill)
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Сукня-сорочка, беріть базу - не прогадаєте.
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