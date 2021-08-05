Обчислити і викинути: стиліст показала 7 прихованих антитрендів в сукнях, які ми носимо

Антитренди, база і тренди - уважно вивчіть її, вирушаючи на шопінг. Заодно протестуйте всі сукні в своїй шафі - в якій вони категорії.

Є тренди, є антитренди, а є класика (фото: instagram.com/taylor_hill)

Які сукні вже не модно носити в 2021 році

Сукня-футляр: придивіться, чи немає зайвих принтів на вашій сукні.

Шкіряне плаття: відмовтеся поки від обтягуючих суконь з великими гудзиками (хоча скоро вони повернуться).

Джинсова сукня: сьогодні не тренд, завтра тренд, вибираємо, що популярно саме зараз.

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

Сукня-піджак, теж в тренді, але дивлячись, які деталі на ній.

Сукня в білизняному стилі, у цьому сезоні - без гіпюру.

Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021

Сукня-сорочка, беріть базу - не прогадаєте.

Трикотажні сукні вибирайте ті, які без яскраво вираженого декольте.

Як зрозуміти, що плаття вже не в тренді (фото: instagram.com/ya_zoya_)