Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Нижнее белье - отдельный вид одежды, который часто многие носят совершенно не к месту.
Куда стоит наряжаться в кружевное боди, а куда стоит выбрать простое и незаметное белье, чтобы оно не выглядывало и не портило весь образ, помогла разобраться стилист Вами Айдиас в своем Instagram.
Запомните простые, но золотые правила нижнего белья:
Под майкой никаких бретелек не должно быть видно.
Нежелательны даже модели и вовсе без бретелек, так как белье все равно видно.
Платье, юбка, комбинация, майка, сарафан - никакого нижнего белья не должно быть видно под этой одеждой. Красивые кружевные боди отлично смотрятся в спальне с любимым человеком.
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Особенно - если на платье есть глубокие вырезы, такие модели требуют отказаться от нижнего белья, либо отказаться от этого платья.
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Под белое носим телесное белье, но не белое, его видно!
Как правильно носить нижнее белье - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)
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