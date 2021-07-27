UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Золотые правила: стилист рассказала, как правильно носить белье под одеждой

Автор: Татьяна Турчаникова

Нижнее белье - отдельный вид одежды, который часто многие носят совершенно не к месту.

Куда стоит наряжаться в кружевное боди, а куда стоит выбрать простое и незаметное белье, чтобы оно не выглядывало и не портило весь образ, помогла разобраться стилист Вами Айдиас в своем Instagram.

Запомните простые, но золотые правила нижнего белья:

  • очертаний белья не должно быть видно,
  • в открытых топах / майках лямки убираем (даже силиконовые),
  • под белые вещи носим телесное белье, не белое (а с облегающими вещами - бесшовное),
  • открытые платья носим без белья (если не позволяет грудь, значит, придется отказаться от таких вариантов, потому что с выступающим бюстгальтером образ будет выглядеть неопрятно и нестильно).

Под майкой никаких бретелек не должно быть видно.

Нежелательны даже модели и вовсе без бретелек, так как белье все равно видно.

Платье, юбка, комбинация, майка, сарафан - никакого нижнего белья не должно быть видно под этой одеждой. Красивые кружевные боди отлично смотрятся в спальне с любимым человеком.

Как сохранить и деньги, и нервы: стилист поделилась простыми лайфхаками удачного шоппинга

Особенно - если на платье есть глубокие вырезы, такие модели требуют отказаться от нижнего белья, либо отказаться от этого платья.

Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Под белое носим телесное белье, но не белое, его видно!

Как правильно носить нижнее белье - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист назвала уходящие тренды, которые "не доживут" до следующего лета.

Читайте LITE в Google News
стильмодатренд