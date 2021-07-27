Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

Запам'ятайте прості, але золоті правила нижньої білизни:

обрисів білизни не повинно бути видно,

у відкритих топах / майках лямки прибираємо (навіть силіконові),

під білі речі носимо тілесну білизну, не білу (а з облягаючими речами - безшовну),

відкриті сукні носимо без білизни (якщо не дозволяють груди, значить, доведеться відмовитися від таких варіантів, тому що з виступаючим бюстгальтером образ буде виглядати неохайно і нестильно).

Під майкою ніяких бретелей не повинно бути видно.

Небажаними є навіть моделі і зовсім без бретелей, бо білизну все одно видно.

Сукня, спідниця, комбінація, майка, сарафан - під цим одягом ніякої нижньої білизни не повинно бути видно. Красиві мереживні боді відмінно виглядають в спальні з коханою людиною.

Як зберегти і гроші, і нерви: стиліст поділилася простими лайфхаками вдалого шопінгу

Особливо - якщо на платті є глибокі вирізи, такі моделі вимагають відмовитися від нижньої білизни, або відмовитися від цієї сукні.

Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

Під біле носимо тілесну білизну, але не білу, її видно!

Як правильно носити нижню білизну - прості правила (фото: instagram.com/vami.ideas)