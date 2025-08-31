10 років разом: Притула зворушив словами про дружину й показав рідкісні весільні фото

31 серпня волонтер Сергій Притула та його обраниця Катерина відзначають важливу дату - 10 років у шлюбі. З цієї нагоди він ніжно звернувся до коханої та поділився рідкісними кадрами.
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Сергій показав, як він та його дружина виглядали в день весілля.
У новому дописі колишній ведучий зазначив, що у нього та його дружини було все - і гарне, і не дуже. Але попри все вони разом та вірять у майбутнє.
"10 років. Разом у щасті, разом у горі. Було сповна і того, і того.
За спиною - гігабайти спогадів. Попереду - надія, як і в кожної української родини", - написав Притула.
"Якщо любити, то зі всієї сили. +3 маленьких Притулят - чудовий доробок за 10 років спільного танцю! Кохаю. Ціную. І дякую! Танцюєм далі!" - резюмував він.
На рідкісних фото Притула та його дружина позують у весільному вбранні. Катерина була у білосніжній сукню з відкритими плечима, а сам Сергій - у смокінгу.
Романтичні кадри та щемливе звернення до дружини вразили фанів. У коментарях вони пишуть:
Нагадаємо, це - друга дружина Притули. Від першого шлюбу у нього є син, а Катерина народила йому трьох дітей.
