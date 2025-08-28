ua en ru
"Більше відповідальності". Притула розповів про зміни в житті після народження сина

Четвер 28 серпня 2025 21:22
Притула назвав поповнення в родині чотирикратною радістю (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Волонтер і телеведучий Сергій Притула на початку серпня став батьком вчетверте. У родині з'явився син Марко. Поява ще однієї дитини стала особливою подією в його житті.

Як повідомляє РБК-Україна, відвертими емоціями про батьківство Притула поділився в коментарі "ЖВЛ Представляє".

Що сказав Сергій Притула про народження сина

Він підтвердив, що хлопчик з'явився на світ 1 серпня. Його поява стала величезною радістю для родини.

Зараз Притула переживає особливий етап: його старший син Дмитро вирушає у доросле життя і водночас в сім'ї з'явився ще один хлопчик.

"Це той момент, коли старший син уже випорхує з сімейного гніздечка у самостійне життя. Йому 16 років, він уже живе сам. І тут - хлопчача складова в сім'ї оновилася", - поділився він.

Тепер у Сергія та його дружини Катерини є не тільки 8-річна донька Соломія та 4-річна Стефанія, а й маленький Марко.

Марко Притула на руках у тата (фото: instagram.com/siriy_ua)

Як народження сина вплинуло на Притулу

За словами зіркового тата, поява сина стала для нього не лише радістю, а й новим викликом.

"В моєї дружини з'являється новий прекрасний досвід бути мамою хлопчика. В мене з'являється ще більше відповідальності й певні складнощі у тому, як знайти баланс розподілу часу на сім'ю, роботу, десь, можливо, мінімізувати якісь відрядження тощо", - зазначив він.

Поява дитини на тлі повномасштабної війни змусила Сергія відчути різний спектр емоцій - тривогу, страх за життя та майбутнє.

Проте зрештою він прийшов до усвідомлення, що кожне нове життя, поява маленького українця, є маленькою перемогою.

"Це наша маленька перемога і його незалежність", - зазначив він.

Саме тому він вирішив показати малюка, якому ще немає й місяця, у відео на День незалежності. Тоді Притула розчулив роликом з хлопчиком, цитуючи вірш Василя Симоненка.


Нагадаємо, старший син Притули з'явився у першому шлюбі з Юлією Андрійчук.

Цього року хлопець закінчив школу. Раніше ми розповідали, як зірковий тато привітав випускника.

