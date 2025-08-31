10 лет вместе: Притула растрогал словами о жене и показал редкие свадебные фото

31 августа волонтер Сергей Притула и его избранница Екатерина отмечают важную дату - 10 лет в браке. По этому случаю он нежно обратился к любимой и поделился редкими кадрами.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Сергей показал, как он и его жена выглядели в день свадьбы.
В новой заметке бывший ведущий отметил, что у него и его жены было все - и хорошее, и не очень. Но несмотря на все они вместе и верят в будущее.
"10 лет. Вместе в счастье, вместе в горе. Было вполне и того, и того.
За спиной - гигабайты воспоминаний. Впереди - надежда, как и у каждой украинской семьи", - написал Притула.
"Если любить, то со всей силы. +3 маленьких Притулят - замечательный задел за 10 лет совместного танца! Люблю. Ценю. И спасибо! Танцуем дальше!" - резюмировал он.
На редких фото Притула и его жена позируют в свадебном наряде. Екатерина была в белоснежном платье с открытыми плечами, а сам Сергей - в смокинге.
Романтические кадры и щемящее обращение к жене поразили фанов. В комментариях они пишут:
Напомним, это - вторая жена Притулы. От первого брака у него есть сын, а Екатерина родила ему троих детей.
