Антоніна Хижняк натякнула на новий роман: "Є близька людина"

Хижняк заговорила про нові стосунки

У розмові Хижняк зазначила, що не любить говорити про особисте життя, проте все-таки привідкрила завісу.

"У мене немає такого запиту, що я когось шукаю. Єдине, що я можу сказати, що зараз поруч зі мною є близька людина, яка мені допомагає. І з Максимом (син Хижняк - ред.) зокрема. Я більше не хочу нічого про це говорити. Але я до того, що близька моєму серцю людина зараз є поруч зі мною. Тому я не можу сказати, що я прямо в активному пошуку", - наголосила акторка.

Утім, Хижняк зазначила, що якщо їй запропонують брати участь у романтичному реаліті-шоу "Холостячка", вона все ж таки подумає.

"Але якщо запропонують на "Холостячку", я подумаю", - з гумором зазначила Антоніна Хижняк.

Водночас акторка наголосила, що вона розуміє, що реаліті-шоу не має нічого спільного з реальним життям і побудовою стосунків.

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Акторці цього року виповниться 35 років.

Вона була одружена з Андрієм Якушевим, від якого виховує 8-річного сина Максима. Подружжя розлучилося, коли хлопчикові було 2,5 роки.

У 2020 році Хижняк почала зустрічатися з актором Олександром Боднаром. Ці стосунки почалися з дружби, оскільки чоловік допоміг Антоніні у складний період її життя, коли вона зламала ногу, а потім переросли в романтичні. Однак через три роки вони завершилися.

А нещодавно в мережі почали поширювати чутки про роман Хижняк з її екранним "чоловіком" Тарасом Цимбалюком.

Як відомо, у серіалі "Спіймати Кайдаша" Тарас і Тоня грали закоханих - Карпа і Мотрю. У кадрі вони цілувалися, а багатьом глядачам здавалося, що між акторами справжня "хімія".

Втім, Цимбалюк з гумором відреагував на ці чутки.

Антоніна Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)