Антонина Хижняк намекнула на новый роман: "Есть близкий человек"

Хижняк заговорила про новые отношения

В разговоре Хижняк отметила, что не любит говорить о личной жизни, однако все-таки приоткрыла занавес.

"У меня нет такого запроса, что я кого-то ищу. Единственное, что я могу сказать, что сейчас рядом со мной есть близкий человек, который мне помогает. И с Максимом (сын Хижняк - ред.) в том числе. Я больше не хочу ничего об этом говорить. Но я к тому, что близкий моему сердцу человек сейчас есть рядом со мной. Поэтому я не могу сказать, что я прямо в активном поиске", - подчеркнула актриса.

Впрочем, Хижняк отметила, что если ей предложат участвовать в романтическом реалити-шоу "Холостячка", она все-таки подумает.

"Но если предложат на "Холостячку", я подумаю", - с юмором отметила Антонина Хижняк.

В то же время актриса подчеркнула, что она понимает, что реалити-шоу не имеет ничего общего с реальной жизнью и построением отношений.

Что известно про личную жизнь Антонины Хижняк

Актрисе в этом году исполнится 35 лет.

Она была замужем за Андреем Якушевым, от которого воспитывает 8-летнего сына Максима. Супруги расстались, когда мальчику было 2,5 года.

В 2020 году Хижняк начала встречаться с актером Александром Боднаром. Это отношения начались с дружбы, так как мужчина помог Антонине в сложный период ее жизни, когда она сломала ногу, а затем переросли в романтические. Однако через три года они завершились.

А недавно в сети начали распространять слухи о романе Хижняк с ее экранным "мужем" Тарасом Цымбалюком.

Как известно, в сериале "Спіймати Кайдаша" Тарас и Тоня играли влюбленных - Карпа и Мотрю. В кадре они целовались, а многим зрителям казалось, что между актерами настоящая "химия".

Впрочем, Цымбалюк с юмором отреагировал на эти слухи.

Антонина Хижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)