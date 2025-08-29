Чому Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі досі не живуть разом

Чому Тейлор Свіфт не живе разом з нареченим

За даними інсайдерів, на це є декілька причин. Одна з найголовніших - складна логістка.

Тейлор була постійно у роз'їздах через свій грандіозний тур "The Eras Tour". Тепер вона готується до випуску альбому "The Life of a Showgirl", який відбудеться у жовтні.

У неї є декілька домівок у США й за кордоном. Найчастіше співачка зупиняється у своєму розкішному пентхаусі на Манхеттені, який вона створила з двох сусідніх квартир.

Своєю чергою Тревіс активно грає за "Kansas City Chiefs" і більшість часу проводить там, а під час футбольного сезону активно перебуває у роз'їздах.

Саме тому навіть після заручин пара не поспішає з переїздом в один дім.

За даними джерела, професійна активність робить їхнє спільне проживання під одним дахом протягом усіх 365 днів на рік нереальним.

Колись вони, звісно, збираються знайти спільне житло. Проте зараз це не головне у списку пріоритетів.

Свіфт та Келсі під час заручин (фото: instagram.com/taylorswift)

Що відомо про заручини Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі

Не секрет, що співачка завжди оберігала своє особисте життя. Вона рідко висловлювалася про стосунки, тому поява її спільних фото з коханим з дня заручин у соцмережах стала неабиякою подією.

Пара опублікувала спільний допис, на якому можна розгледіти, як футболіст робить пропозицію після двох років стосунків. На інших кадрах Свіфт обіймає майбутнього чоловіка та демонструє розкішну каблучку.

Нагадаємо, новина про заручини Тейлор Свіфт настільки розбурхала мережу, що на неї відреагував навіть Дональд Трамп.