UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Де і з ким Софія Ротару відсвяткувала день народження: зворушливе фото

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

7 серпня легендарна співачка Софія Ротару відсвяткувала своє 78-річчя. Тепер стало відомо, де і з ким вона провела цей день.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку сестри Ротару у Facebook.

Де Ротару відзначила 78-річчя

Молодша сестра артистки Лідія Ротару розсекретила, що святковий день співачка провела в рідному селі Маршинці (Чернівецька область).

"7 серпня 2025, Маршинці", - лаконічно підписала вона фото з сестрою.

На фото співачка позує з цілим оберемком різних букетів - судячи з усього, шанувальники та близькі задарували артистку квітами в день народження. А поруч стоїть її молодша сестра Лідія.

Софія Ротару в день народження (фото: facebook.com/lidiia.rotaru)

Що відомо про сім'ю Ротару

Софія Ротару народилася в багатодітній сім'ї і є другою з шести дітей.

Старша сестра - Зінаїда Ротар (нар. 1942), має інвалідність по зору. У дитинстві вона перехворіла на тиф, внаслідок чого повністю втратила зір.

Завдяки абсолютному слуху, Зінаїда легко запам'ятовувала нові пісні та навчила Софію багатьох народних мелодій.

Молодші брати - Анатолій Ротар (нар. 1953) і Євгеній Ротар (нар. 1957) - у минулому були бас-гітаристами й вокалістами, виступали в кишинівському ВІА "Оризонт".

Молодші сестри - Лідія Ротару (нар. 1951 р.) та Ауріка Ротару (нар. 1958 р.), яка стала відомою українською поп-співачкою, заслуженою артисткою України (1996 р.) та народною артисткою України (2019 р.).

Читайте РБК-Україна в Google News
РотаруНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу