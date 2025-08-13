Где и с кем София Ротару отметила день рождения: трогательное фото

Где Ротару отметила 78-летие

Младшая сестра артистки Лидия Ротару рассекретила, что праздничный день певица провела в родном селе Маршинцы (Черновицкая область).

"7 августа 2025, Маршинцы", - лаконично подписала она фото с сестрой.

На фото певица позирует с целой охапкой разных букетов - судя по всему, поклонники и близкие задарили артистку цветами в день рождения. А рядом стоит ее младшая сестра Лидия.

София Ротару в день рождения (фото: facebook.com/lidiia.rotaru)

Что известно о семье Ротару

София Ротару родилась в многодетной семье и является вторым из шести детей.

Старшая сестра - Зинаида Ротар (род. 1942), имеет инвалидность по зрению. В детстве она переболела тифом, в результате чего полностью потеряла зрение.

Благодаря абсолютному слуху, Зинаида легко запоминала новые песни и научила Софию многим народным мелодиям.

Младшие братья - Анатолий Ротар (род. 1953) и Евгений Ротар (род. 1957) - в прошлом были бас-гитаристами и вокалистами, выступали в кишиневском ВИА "Оризонт".

Младшие сестры - Лидия Ротару (род. 1951 г.) и Аурика Ротару (род. 1958 г.), которая стала известной украинской поп-певицей, заслуженной артисткой Украины (1996) и народной артисткой Украины (2019).