Джамала поділилася рідкісним фото сина, якому виповнилося 5 років: як він змінився

Відома українська співачка Джамала привітала свого середнього сина Селіма-Гірая з днем народження і поділилася рідкісним фото хлопчика.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram артистки.
"Селіму п'ять років. Я тебе люблю", - написала вона.
На архівному фото співачка позує зі своїм сином, якому всього лише декілька місяців.
Джамала із середнім сином (скриншот)
Потім вона продемонструвала вже нову світлину. На ньому зображений Селім-Гірай з великою повітряною кулею у вигляді цифри "5".
Також він тримає в руках іграшковий меч із культової гри Minecraft, популярність якої останніми роками тільки зростає.
"Ми точно переможемо! Бо у нас тепер є меч!" - написала на фото Джамала.
Джамала показала середнього сина (скриншот)
У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.
Він здобув освіту в КНУ імені Тараса Шевченка і закінчив курси в Київській школі економіки. Працював економістом, а також брав участь у соціально-політичних проєктах із вирішення проблем кримськотатарської молоді.
Відкрив кафе Takava в центрі Києва. Зазначимо, що заклад сильно постраждав від масованого ракетного удару в жовтні 2022 року.
Разом пара виховує трьох синів: у березні 2018-го в них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеіт-Бекір.
Сім'я Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
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