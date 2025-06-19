Джамала поділилася рідкісним фото сина, якому виповнилося 5 років: як він змінився

"Селіму п'ять років. Я тебе люблю", - написала вона.

На архівному фото співачка позує зі своїм сином, якому всього лише декілька місяців.

Джамала із середнім сином (скриншот)

Потім вона продемонструвала вже нову світлину. На ньому зображений Селім-Гірай з великою повітряною кулею у вигляді цифри "5".

Також він тримає в руках іграшковий меч із культової гри Minecraft, популярність якої останніми роками тільки зростає.

"Ми точно переможемо! Бо у нас тепер є меч!" - написала на фото Джамала.

Джамала показала середнього сина (скриншот)

Що відомо про особисте життя Джамали

У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.

Він здобув освіту в КНУ імені Тараса Шевченка і закінчив курси в Київській школі економіки. Працював економістом, а також брав участь у соціально-політичних проєктах із вирішення проблем кримськотатарської молоді.

Відкрив кафе Takava в центрі Києва. Зазначимо, що заклад сильно постраждав від масованого ракетного удару в жовтні 2022 року.

Разом пара виховує трьох синів: у березні 2018-го в них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеіт-Бекір.

Сім'я Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)