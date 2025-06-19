Джамала поделилась редким фото сына, которому исполнилось 5 лет: как он изменился

Известная украинская певица Джамала поздравила своего среднего сына Селима-Гирая с днем рождения и поделилась редким фото мальчика.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram артистки.
"Селиму пять лет. Я тебя люблю", - написала она.
На архивном фото певица позирует со своим сыном, которому всего лишь несколько месяцев.
Джамала со средним сыном (скриншот)
Затем она продемонстрировала уже новый снимок. На нем изображен Селим-Гирай с большим воздушным шаром в виде цифры "5".
Также он держит в руках игрушечный меч из культовой игры Minecraft, популярность которой в последние годы только растет.
"Мы точно победим! Так как у нас теперь есть меч!" - написала на фото Джамала.
Джамала показала среднего сына (скриншот)
В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.
Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также участвовал в социально-политических проектах по решению проблем крымскотатарской молодежи.
Открыл кафе Takava в центре Киева. Отметим, что заведение сильно пострадало от массированного ракетного удара в октябре 2022 года.
Вместе пара воспитывает троих сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.
Семья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)
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