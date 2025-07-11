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Євген Кот замилував фото з хрещення доньки в її перший день народження

Євген Кот із дружиною та донькою (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Катерина Собкова

Відомий хореограф Євген Кот поділився зворушливими фото хрещення своєї доньки Лелі, якій вчора виповнився один рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний пост Кота зі своєю дружиною Наталією Татарінцевою в Instagram.

Євген Кот охрестив доньку

"10.07.25 - хрещення нашої квіточки. Кот Леля Євгенівна", - написали молоді батьки.

Також вони опублікували серію фото з донькою під час таїнства хрещення. Для цього заходу сім'я обрала вбрання світлого відтінку.

Дружина хореографа вибрала сукню-вишиванку з широкими об'ємними рукавами, зібраними на манжетах. На рукавах видно делікатну вишивку - колоски пшениці, які надають національного колориту та урочистості.

Дружина Кота з донькою (фото: instagram.com/kot_jenya)

Свій образ Татарінцева доповнила бежевими босоніжками на високих підборах, розпущеним волоссям і природним макіяжем.

Євген Кот одягнений у білу лляну сорочку вільного крою з вишитими колосками, а також світло-сірі штани. Його образ стриманий, елегантний і дуже гармонійно поєднується з образом дружини, створюючи цілісну пару.

Сім'я вибрала стильне вбрання (фото: instagram.com/kot_jenya)

Донька зіркового сімейства одягнена у світлу сукню-боді з вишитими квітами лаванди. На ніжках малечі рожеві босоніжки, що додає яскравого, милого акценту до її світлого образу.

 

Євген Кот показав фото з донькою Лелею під час хрещення (фото: instagram.com/kot_jenya)

Як відреагували в мережі

Фоловери хореографа одразу ж почали коментувати важливу подію в родині Євгена Кота:

  • "Як же тато любить доньку"
  • "Яка вона у вас. Такі діти народжуються в любові!"
  • "Вітаю! Красиві фото"
  • "Так на тата схожа"
  • "Вітаю, нехай буде під Божою опікою ваша Лелічка".

Євген Кот із донькою (фото: instagram.com/kot_jenya)

Нагадаємо, Євген Кот і Наталя Татарінцева протягом чотирьох років не могли стати батьками.

Чемпіонка України з художньої гімнастики та чотириразова чемпіонка світу зі спортивного пілона зізнавалася, що завагітніти їй заважали проблеми зі здоров'ям, спричинені багаторічними навантаженнями в професійному спорті.

Лікарі навіть ставили Наталі діагноз "безпліддя", але подружжя не здавалося і наполегливо йшло до своєї найбільшої мрії - народити дитину. І 10 липня 2024 року в пари народилася донька Леля.

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