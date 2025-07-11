Евгений Кот умилил фото с крещения дочери в ее первый день рождения

Евгений Кот окрестил дочь

"10.07.25 - крещение нашего цветочка. Кот Леля Евгеньевна", - написали молодые родители.

Также они опубликовали серию фото с дочкой во время таинства крещения. Для этого мероприятия семья выбрала наряды светлого оттенка.

Супруга хореографа выбрала платье-вышиванку с широкими объемными рукавами, собранными на манжетах. На рукавах видна деликатная вышивка - колоски пшеницы, которые придают национального колорита и торжественности.

Супруга Кота с дочкой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Свой образ Татаринцева дополнила бежевыми босоножками на высоких каблуках, распущенными волосами и естественным макияжем.

Евгений Кот одет в белую льняную рубашку свободного кроя с вышитыми колосками, а также светло-серые штаны. Его образ сдержанный, элегантный и очень гармонично сочетается с образом супруги, создавая целостную пару.

Семья выбрала стильные наряды (фото: instagram.com/kot_jenya)

Дочка звездного семейства одета в светлое платье-боди с вышитыми цветами лаванды. На ножках малышки розовые босоножки, что придает яркий, милый акцент к ее светлому образу.

Евгений Кот показал фото с дочкой Лелей во время крещения (фото: instagram.com/kot_jenya)

Как отреагировали в сети

Фолловери хореографа тут же принялись комментировать важное событие в семье Евгения Кота:

"Как же папа любит дочку"

"Какая она у вас. Такие дети рождаются в любви!"

"Поздравляю! Красивые фото"

"Так на папу похожа"

"Поздравляю, пусть будет под Божьей опекой ваша Леличка".

Евгений Кот с дочкой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Напомним, Евгений Кот и Наталья Татаринцева в течение четырех лет не могли стать родителями.

Чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по спортивному пилону признавалась, что забеременеть ей мешали проблемы со здоровьем, вызванные многолетними нагрузками в профессиональном спорте.

Врачи даже ставили Наталье диагноз "бесплодие", но супруги не сдавались и настойчиво шли к своей величайшей мечте - родить ребенка. И 10 июля 2024 года у пары родилась дочь Леля.