"Гостро і категорично": Притула висловився про Сердючку, Дорна і російську мову в Україні (відео)

Що Притула думає про Данилка та Дорна

Так, Аліна спитала, чи пішов би Сергій на виступ Сердючки (Андрія Данилка), якби знав, що там будуть російськомовні пісні.

"Не любитель такого формату музики", - сказав на це Притула.

А згодом Шаманська повернулася до скандальної теми. Вона спитала, що активіст думає про російські мову та пісні в Україні.

Притула і Шаманська (фото: прес-служба)

"Я проти російськомовного контенту в українському просторі. Я проти будь-чого, що Росією буде сприйматися як присутність "русского мира" на теренах України. Тому для мене це питання стоїть досить гостро і категорично", - заявив Сергій.

Тоді ж Аліна нагадала, що волонтер підписаний на співака Івана Дорна, який нині перебуває за кордоном та спілкується російською. Виявилося, Притула просто забув, хто є у нього в підписках.

"Я не дивлюся Дорна. Якщо я на нього підписаний, то це, мабуть, тому що колись, понад 10 років тому, коли я заводив соцмережі та на когось підписався. І по сьогоднішній день не відписався... Маріє, запишіть, що мені треба підписки переглянути, бо я не там підписаний", - сказав Притула та звернувся, ймовірно, до своєї помічниці.