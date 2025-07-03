"Остро и категорично": Притула высказался о Сердючке, Дорне и русском языке в Украине (видео)

Что Притула думает о Данилко и Дорне

Так, Алина спросила, пошел бы Сергей на выступление Сердючки (Андрея Данилко), если бы знал, что там будут русскоязычные песни.

"Не любитель такого формата музыки", - сказал на это Притула.

А потом Шаманская вернулась к скандальной теме. Она спросила, что активист думает о русском языке и песнях в Украине.

Притула и Шаманская (фото: пресс-служба)

"Я против русскоязычного контента в украинском пространстве. Я против чего-либо, что Россией будет восприниматься как присутствие "русского мира" на территории Украины. Поэтому для меня этот вопрос стоит достаточно остро и категорично", - заявил Сергей.

Тогда же Алина напомнила, что волонтер подписан на певца Ивана Дорна, который сейчас находится за границей и общается на русском. Оказалось, Притула просто забыл, кто есть у него в подписках.

"Я не смотрю Дорна. Если я на него подписан, то это, видимо, потому что когда-то, более 10 лет назад, когда я заводил соцсети и на кого-то подписался. И по сегодняшний день не отписался... Мария, запишите, что мне надо подписки пересмотреть, потому что я не там подписан", - сказал Притула и обратился, вероятно, к своей помощнице.