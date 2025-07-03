"Остро и категорично": Притула высказался о Сердючке, Дорне и русском языке в Украине (видео)

Волонтер и бывший ведущий Сергей Притула высказался о языковом вопросе в Украине. В частности, он сказал, пошел ли на концерт Верки Сердючки, почему подписан на Ивана Дорна и допускает ли он присутствие русского языка в украинском пространстве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Притула рассказал Алине Шаманской на программе "55 за 5", которая выходит на "Ранку у великому місті" на ICTV2.
Так, Алина спросила, пошел бы Сергей на выступление Сердючки (Андрея Данилко), если бы знал, что там будут русскоязычные песни.
"Не любитель такого формата музыки", - сказал на это Притула.
А потом Шаманская вернулась к скандальной теме. Она спросила, что активист думает о русском языке и песнях в Украине.
"Я против русскоязычного контента в украинском пространстве. Я против чего-либо, что Россией будет восприниматься как присутствие "русского мира" на территории Украины. Поэтому для меня этот вопрос стоит достаточно остро и категорично", - заявил Сергей.
Тогда же Алина напомнила, что волонтер подписан на певца Ивана Дорна, который сейчас находится за границей и общается на русском. Оказалось, Притула просто забыл, кто есть у него в подписках.
"Я не смотрю Дорна. Если я на него подписан, то это, видимо, потому что когда-то, более 10 лет назад, когда я заводил соцсети и на кого-то подписался. И по сегодняшний день не отписался... Мария, запишите, что мне надо подписки пересмотреть, потому что я не там подписан", - сказал Притула и обратился, вероятно, к своей помощнице.
Напомним, недавно певец выступил в образе Верки Сердючки в Киеве. Он исполнил свои хиты, среди которых были песни на русском. Это возмутило многих пользователей и публичных персон.
Впоследствии ситуацию прокомментировал языковой омбудсмен. Он отметил, что нарушений не было. Впоследствии скандал прокомментировал сам Данилко.
"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", - сказал артист.
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