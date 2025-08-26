"Ікона естради". DREVO емоційно відреагував на слова Тіни Кароль (відео)

Що сказав DREVO про критику Жені Галича

Фронтмен рок-гурту O.Torvald розбурхав мережу словами про пісню "Смарагдове небо", яка стала хітом після прем'єри в травні.

Музиканту не сподобалася якість тексту.

"Г*вно! Ну, сам приспів - класно. Все, а після більше нічого немає", - резюмував він.

DREVO не хотів публічно відповідати на різкі слова колеги. До думки Галича поставився спокійно.

"Ну, це ж Женя Галич", - лаконічно зазначив він.

Сам фронтмен O.Torvald згодом пояснював, що нікого образити не хотів. Лише прагнув підкреслити важливість створення якісної та глибокої музики з історією, яка чіплятиме слухача від початку до кінця композиції.

Що DREVO сказав про Тіну Кароль

Після критики на адресу молодого музиканта артистка одразу встала на його захист.

Висловлювання Галича вона назвала "крінжатіною", наголосивши, що не варто коментувати чужу творчість. Натомість колегам порадила робити своє.

Підтримка легендарної співачки розчулила DREVO і стала для нього справжнім сюрпризом.

"О, а це вже інше діло. Це прикольно. Це було неочікувано, якщо чесно. Знаєте, як приємно, коли звучить слово DREVO від Тіни Кароль. Вона - ікона нашої естради. З самого дитинства в моїй голові вона була найяскравішим образом жінки у шоу-бізнесі", - поділився він.

Що відомо про DREVO

Справжнє ім'я - Максим Дерев'янчук. Хлопець народився 11 грудня 2001 року у місті Вараш, Рівненська область.

У 2024 році DREVO став фіналістом Національного відбору на "Євробачення", посівши 9 місце з авторською піснею "Endless Chain".

Сьогодні DREVO продовжує розвивати свою кар'єру. Його трек "Смарагдове небо" миттєво підкорив серця мільйонів слухачів. Відео на пісню вже зібрало понад 20 мільйонів переглядів!