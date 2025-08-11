Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестрою

Як виглядає донька Ольги Фреймут

"Зникала з Instagram у липні, тому що я вдома, в Україні. І цей приїзд сюди влітку мені був потрібен як ніколи. А я все ще тут", - зазначила Злата.

Який вигляд має старша донька Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Судячи з усього, канікули старшої дочки Фреймут проходять досить активно: вона показала спільні фото з 9-річним братом Валерієм, а також 8-річною сестрою Євдокією в Карпатах. На одному з фото також можна побачити її маму.

Діти Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Як змінилася Злата Мітчелл

19-річна дочка телеведучої помітно пострункішала.

Для фото вона вибрала досить стриманий лук: бежеву майку і чорні штани з високою посадкою. Лінію талії вона підкреслила ременем із золотистою пряжкою.

Доповнити образ Злата Мітчелл вирішила чорними босоніжками на низькому ходу, а також вечірнім макіяжем і розпущеним волоссям.

Який вигляд має донька Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Що відомо про Злату Мітчелл

Злата Мітчелл - старша донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Батьком Злати є британець на ім'я Ніл. З ним Оля познайомилася у свої студентські роки, коли навчалася в Лондоні.

Однак пара недовго була разом. Невдовзі Фреймут повернулася в Україну, де й народила Злату.

Зараз дівчині 19 років. Вона живе та навчається в Лос-Анджелесі.

Крім того, у неї є свій бренд одягу MITCHELL CLOTHING.

Старша донька Ольги Фреймут - архівне фото (фото: instagram.com/freimutolia)