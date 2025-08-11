Как выглядит 19-летняя дочь Фреймут: редкие фото с младшими братом и сестрой

Как выглядит дочь Ольги Фреймут

"Исчезала из Instagram в июле, потому что я дома, в Украине. И этот приезд сюда летом мне был нужен как никогда. А я все еще здесь", - отметила Злата.

Как выглядит старшая дочь Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Судя по всему, каникулы старшей дочери Фреймут проходят довольно активно: она показала совместные фото с 9-летним братом Валерием, а также 8-летней сестрой Евдокией в Карпатах. На одном из фото также можно увидеть ее маму.

Дети Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Как изменилась Злата Митчелл

19-летняя дочь телеведущей заметно постройнела.

Для фото она выбрала достаточно сдержанный лук: бежевую майку и черные брюки с высокой посадкой. Линию талии она подчеркнула ремнем с золотистой пряжкой.

Дополнить образ Злата Митчелл решила черными босоножками на низком ходу, а также вечерним макияжем и распущенными волосами.

Как выглядит дочь Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Что известно про Злату Митчелл

Злата Митчелл - старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Отцом Златы является британец по имени Нил. С ним Оля познакомилась в свои студенческие годы, когда училась в Лондоне.

Однако пара недолго была вместе. Вскоре Фреймут вернулась в Украину, где и родила Злату.

Сейчас девушке 19 лет. Она живет и учится в Лос-Анджелесе

Кроме того, у нее есть свой бренд одежды MITCHELL CLOTHING.

Старшая дочь Ольги Фреймут - архивное фото (фото: instagram.com/freimutolia)