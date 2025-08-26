Як виглядає Ротару без макіяжу та фотошопу: у мережі з'явилося нове фото

У мережі з'явилося нове фото легендарної співачки Софії Ротару без макіяжу і ретуші.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на фан-сторінку Ротару в Instagram.
На фото артистка позує зі своїм шанувальником у Києві. Судячи з підпису, світлина була зроблена декілька днів тому.
"Софія Михайлівна. Київ. 22.08.2025", - сказано в описі.
78-річна співачка постала на фото в повсякденному образі з футболкою оверсайз. Свій "лук" вона доповнила сонцезахисними окулярами, а також розпущеним волоссям.
Примітно, що вона позує для світлини без макіяжу і може похвалитися природною красою.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Ротару рідко виходить на зв'язок зі своїми підписниками, зрідка публікуючи архівні кадри з близькими.
Однак за останній рік вона кілька разів з'являлася в Києві. Так, восени 2024 року вона приїжджала на могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка.
А влітку 2025 року вона показала нову фотосесію - вона прогулялася в центрі столиці.
Попри чутки, що Ротару живе за кордоном, її сестра не раз зазначала, що співачка під час війни перебуває в Україні.
Крім того, на початку серпня легендарна артистка відзначила день народження. Її молодша сестра Лідія Ротару розсекретила, що святковий день співачка провела в рідному селі Маршинці (Чернівецька область).
