Кацурін замилував фото з найріднішими: Дорофєєвою, мамою та бабусею

Український ресторатор Міша Кацурін поділився рідкісними сімейними кадрами з нагоди дня народження рідної людини. Його бабусі виповнилося 86 років!
Як повідомляє РБК-Україна, родина Кацуріних зібралася за святковим обідом, щоб відзначити цю важливу подію.
Зіркова пара провела суботній день в колі рідних людей в одному зі столичних ресторанів італійської кухні.
У своєму блозі в Instagram Михайло показав, як вітали бабусю. Зокрема їй подарували великий букет гортензій.
На рідкісному фото усміхнено позують Дорофєєва, його мама Ольга, син Іван та, звісно, іменинниця.
Своєю чергою Надя у соцмережах розмістила коротке відео зі святкування. На ньому видно, як винесли десерт зі свічкою, а гості виконують пісню на честь бабусі.
"У бабулі Міші сьогодні День народження", - підписала ролик співачка, який згодом її чоловік репостнув до себе.
Також ресторатор замилував окремою світлиною з коханою. Для заходу артистка обрала сукню з модним принтом polka dot.
Міша родом з Бердянська. Відомий як український ресторатор, фудблогер та підприємець, зокрема володіє закладами "Китайський Привіт" та "Японський Привіт".
Має двох дітей - доньку Олександру та сина Івана від колишньої дружини Даші Кацуріною. Пара розлучилася у 2022 році, а згодом стало відомо про його стосунки з Дорофєєвою. Вони зіграли таємне весілля в червні 2023-го.
Нагадаємо, раніше Міша Кацурін опинився в центрі скандалу, коли відкриття його нового ресторану у Львові обернулося масовим отруєнням.
Сотні відвідувачів разом з ним опинилися в лікарні. Інспектори виявили ряд порушень та виписали закладу штраф.
Сам Михайло попросив вибачення та взяв на себе лікування постраждалих, а також заявив про роботу над помилками. Зрештою ресторан знову відкрили.
