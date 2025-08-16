Кацурин замиловал фото с самыми родными: Дорофеевой, мамой и бабушкой

Как Кацурин и Дорофеева отметили семейный праздник

Звездная пара провела субботний день в кругу родных людей в одном из столичных ресторанов итальянской кухни.

В своем блоге в Instagram Михаил показал, как поздравляли бабушку. В частности ей подарили большой букет гортензий.

На редком фото улыбчиво позируют Дорофеева, его мама Ольга, сын Иван и, конечно, именинница.

Как выглядит семья Кацурина (скриншот)

В свою очередь Надя в соцсетях разместила короткое видео с празднования. На нем видно, как вынесли десерт со свечой, а гости исполняют песню в честь бабушки.

"У бабули Миши сегодня День рождения", - подписала ролик певица, который впоследствии ее муж репостнул к себе.

Как поздравляли бабушку Кацурина (скриншот)

Также ресторатор замиловал отдельной фотографией с любимой. Для мероприятия артистка выбрала платье с модным принтом polka dot.

Дорофеева побывала на дне рождении бабушки Кацурина (скриншот)

Что известно о Мише Кацурине

Миша родом из Бердянска. Известен как украинский ресторатор, фудблогер и предприниматель, в частности владеет заведениями "Китайский Привет" и "Японский Привет".

Имеет двоих детей - дочь Александру и сына Ивана от бывшей жены Даши Кацуриной. Пара развелась в 2022 году, а впоследствии стало известно о его отношениях с Дорофеевой. Они сыграли тайную свадьбу в июне 2023-го.

Напомним, ранее Миша Кацурин оказался в центре скандала, когда открытие его нового ресторана во Львове обернулось массовым отравлением.

Сотни посетителей вместе с ним оказались в больнице. Инспекторы обнаружили ряд нарушений и выписали заведению штраф.

Сам Михаил попросил прощения и взял на себя лечение пострадавших, а также заявил о работе над ошибками. В конце концов ресторан снова открыли.