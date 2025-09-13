Клопотенко здивував принца Гаррі особливим подарунком: нагадав про маму (відео)

Євген Клопотенко зустрівся з принцом Гаррі під час його візиту до Києва. Кулінар приготував для герцога Сассекського особливий сюрприз - улюблену страву його мами, принцеси Діани.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Клопотенка.
За словами кулінара, колись англійка написала листа до Букінгемського палацу, аби дізнатися, яку страву найбільше любила леді Ді.
"Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Відповідь була проста - borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається", - написав він.
Так, спеціально для гостя, який прибув до столиці для спілкування з ветеранами, Євген підготував кілька страв. Серед них була найулюбленіша трапеза його мами.
"Ми приготували йому борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад", - зазначив він.
Він додав, що подарував Гаррі баночку борщової заправки та залишив свій номер телефону, "щоб той написав, коли приготує самостійно".
"Бо українська їжа - не просто про насичення. Вона про нас, про коріння і навіть про королівські сім'ї", - зауважив Клопотенко.
Судячи з кадрів, які опублікував шеф-кухар, він особисто вручав подарункову заправу та демонстрував листа. Також Гаррі отримав невеличкий презент для дружини Меган.
Нагадаємо, герцог Сассекський приїхав до столиці потягом 12 вересня. Під час візиту він зустрівся з ветеранами, відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні та провів зустріч із високопосадовцями.
Спілкуючись з українськими ветеранами, Гаррі зворушив словами про Україну. Він запевнив, що світ не лишатиметься осторонь війни, яку розв'язала Росія, та відзначив подвиг народу.
