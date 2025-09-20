"Охоронець буде, хочеш?" Кузнєцова пригадала, як її вмовляли повернутися в Росію

Акторка Катерина Кузнєцова детально пригадала, як на початку повномасштабного вторгнення вивозила особисті речі з Росії та отримувала пропозиції повернутися.

Як Кузнєцову вмовляли повернутися в Росію

За словами акторки, після 24 лютого перед нею не стояло питання вибору між Україною та Росією. Єдиним клопотом було забрати особисті речі з країни-агресорки.

Водночас вона отримувала пропозиції від російських продюсерів повернутися. Вони переконували, що "все швидко промайне".

"Вони думали, що це швидко промайне і все якось забудеться. Щоб не пояснювати всім, я написала лист. Відправила агенту і сказала: "Відправ це всім, хай почитають і все", - пригадала Катерина.

Акторці обіцяли розв'язати будь-які проблеми та навіть забезпечити охороною.

"Продюсер каже: "Катя, чого ти боїшся? А, ти боїшся за своє громадянство? Охоронець буде, хочеш?" Ну, тобто там все вирішували так, щоб я приїхала. Але я вже більше туди не повернулася. І в мене перше питання було: "Як мені забрати котів і свої речі?" - додала вона.

Зірка "Кохання та полум'я" про пропозиції з РФ (фото: instagram.com/katykino)

Як Кузнєцова вивозила майно з Росії

Вивезти майно допоміг її тодішній наречений Максим Аплін, а також його знайомі, які тікали з РФ від мобілізації.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, він як ніхто був поруч, звісно, туди й не поїхав би. Тільки за моїм проханням, коли запитав, що ти хочеш на день народження. Кажу: "Я хочу свою машину, котів і речі, все". І він поїхав все це повернути", - пригадала Кузнєцова.

"На перших порах приїжджали його хлопці, які втікали від мобілізації, від режиму. Я кожному там: "Сумочку, будь ласка, валізки". І ми зустрічалися на якійсь там нейтральній території в Європі", - додала вона.

Зірка серіалів припустила, що якби залишалася в Росії фізично, то навряд чи змогла б спокійно виїхати.

"Мені здається, робили б, щоб я не могла виїхати, бо я знаю історії своїх друзів. Знаю, як просто знущались на кордоні, забирали майно. Напевно, якісь вищі сили мене просто зберегли від цього", - поділилася вона.

Що відомо про розставання Кузнєцової з нареченим-росіянином

Пар була разом 8 років, проте життя в різних країнах зрештою поставило крапку у їхніх стосунках. Вона живе між Києвом і Барселоною, а він - між Тенерифе та Шрі-Ланкою.

Вони стали бачитися ще рідше на тлі постійної зайнятості. Зрештою ухвалили рішення розійтися. Тим паче Катерина не хотіла б жити на Шрі-Ланці через проросійськість регіону.

"Ця країна підтримує Росію. І всі ті люди, які колись для мене були приятелі, просто знайомі, я не можу їх там бачити, я не хочу їх там бачити. От саме тому. А в нього там робота, тобто в нього там реалізація", - розповіла акторка.

"Він сказав: "От я зараз найщасливіший, бо ти поруч, робиш моє життя яскравішим, прекрасним, але ти поїдеш і будеш там. І потім напишеш, що в мене ще один проєкт, я залишуся ще на півтора місяця". Ми просто сиділи, плакали, говорили, але прийняли таке рішення", - додала вона.

