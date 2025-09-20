"Охранник будет, хочешь?" Кузнецова вспомнила, как ее уговаривали вернуться в Россию

Как Кузнецову уговаривали вернуться в Россию

По словам актрисы, после 24 февраля перед ней не стоял вопрос выбора между Украиной и Россией. Единственными хлопотами было забрать личные вещи из страны-агрессора.

В тоже время она получала предложения от российских продюсеров вернуться. Они убеждали, что "все быстро пройдет".

"Они думали, что это быстро пройдет и все как-то забудется. Чтобы не объяснять всем, я написала письмо. Отправила агенту и сказала: "Отправь это всем, пусть почитают и все", - вспомнила Екатерина.

Актрисе обещали решить любые проблемы и даже обеспечить охраной.

"Продюсер говорит: "Катя, чего ты боишься? А, ты боишься за свое гражданство? Охранник будет, хочешь?" Ну, то есть там все решали так, чтобы я приехала. Но я уже больше туда не вернулась. И у меня первый вопрос был: "Как мне забрать котов и свои вещи?" - добавила она.

Звезда "Кохання та полум'я" о предложениях из РФ (фото: instagram.com/katykino)

Как Кузнецова вывозила имущество из России

Вывезти имущество помог ее тогдашний жених Максим Аплин, а также его знакомые, которые бежали из РФ от мобилизации.

"Когда началось полномасштабное вторжение, он как никто был рядом, конечно, туда и не поехал бы. Только по моей просьбе, когда спросил, что ты хочешь на день рождения. Говорю: "Я хочу свою машину, котов и вещи, все". И он поехал все это вернуть", - вспомнила Кузнецова.

"На первых порах приезжали его ребята, которые бежали от мобилизации, от режима. Я каждому там: "Сумочку, пожалуйста, чемоданчики". И мы встречались на какой-то там нейтральной территории в Европе", - добавила она.

Звезда сериалов предположила, что если бы оставалась в России физически, то вряд ли смогла бы спокойно уехать.

"Мне кажется, делали бы, чтобы я не могла уехать, потому что я знаю истории своих друзей. Знаю, как просто издевались на границе, забирали имущество. Наверное, какие-то высшие силы меня просто сохранили от этого", - поделилась она.

Что известно о расставании Кузнецовой с женихом-россиянином

Пара была вместе 8 лет, однако жизнь в разных странах в конце концов поставила точку в их отношениях. Она живет между Киевом и Барселоной, а он - между Тенерифе и Шри-Ланкой.

Они стали видеться еще реже на фоне постоянной занятости. В конце концов приняли решение разойтись. Тем более Екатерина не хотела бы жить Шри-Ланке из-за пророссийскости региона.

"Эта страна поддерживает Россию. И все те люди, которые когда-то для меня были приятели, просто знакомые, я не могу их там видеть. Я не хочу их там видеть. Вот именно поэтому. А у него там работа, реализация", - рассказала актриса.

"Он сказал: "Вот я сейчас самый счастливый, потому что ты рядом, делаешь мою жизнь ярче, прекрасной, но ты уедешь и будешь там. И потом напишешь, что у меня еще один проект, я останусь еще на полтора месяца". Мы просто сидели, плакали, говорили, но приняли такое решение", - добавила она.

Напомним, ранее Кузнецова рассказала о неудачном опыте сотрудничества с победителем "Евровидения" Александром Рыбаком. Во время съемок телепроекта артист серьезно подставил партнершу.