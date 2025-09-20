ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Охранник будет, хочешь?" Кузнецова вспомнила, как ее уговаривали вернуться в Россию

Суббота 20 сентября 2025 18:25
UA EN RU
"Охранник будет, хочешь?" Кузнецова вспомнила, как ее уговаривали вернуться в Россию Екатерина Кузнецова (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса Екатерина Кузнецова подробно вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения вывозила личные вещи из России и получала предложения вернуться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Маши Ефросининой.

Как Кузнецову уговаривали вернуться в Россию

По словам актрисы, после 24 февраля перед ней не стоял вопрос выбора между Украиной и Россией. Единственными хлопотами было забрать личные вещи из страны-агрессора.

В тоже время она получала предложения от российских продюсеров вернуться. Они убеждали, что "все быстро пройдет".

"Они думали, что это быстро пройдет и все как-то забудется. Чтобы не объяснять всем, я написала письмо. Отправила агенту и сказала: "Отправь это всем, пусть почитают и все", - вспомнила Екатерина.

Актрисе обещали решить любые проблемы и даже обеспечить охраной.

"Продюсер говорит: "Катя, чего ты боишься? А, ты боишься за свое гражданство? Охранник будет, хочешь?" Ну, то есть там все решали так, чтобы я приехала. Но я уже больше туда не вернулась. И у меня первый вопрос был: "Как мне забрать котов и свои вещи?" - добавила она.

&quot;Охранник будет, хочешь?&quot; Кузнецова вспомнила, как ее уговаривали вернуться в РоссиюЗвезда "Кохання та полум'я" о предложениях из РФ (фото: instagram.com/katykino)

Как Кузнецова вывозила имущество из России

Вывезти имущество помог ее тогдашний жених Максим Аплин, а также его знакомые, которые бежали из РФ от мобилизации.

"Когда началось полномасштабное вторжение, он как никто был рядом, конечно, туда и не поехал бы. Только по моей просьбе, когда спросил, что ты хочешь на день рождения. Говорю: "Я хочу свою машину, котов и вещи, все". И он поехал все это вернуть", - вспомнила Кузнецова.

"На первых порах приезжали его ребята, которые бежали от мобилизации, от режима. Я каждому там: "Сумочку, пожалуйста, чемоданчики". И мы встречались на какой-то там нейтральной территории в Европе", - добавила она.

Звезда сериалов предположила, что если бы оставалась в России физически, то вряд ли смогла бы спокойно уехать.

"Мне кажется, делали бы, чтобы я не могла уехать, потому что я знаю истории своих друзей. Знаю, как просто издевались на границе, забирали имущество. Наверное, какие-то высшие силы меня просто сохранили от этого", - поделилась она.

Что известно о расставании Кузнецовой с женихом-россиянином

Пара была вместе 8 лет, однако жизнь в разных странах в конце концов поставила точку в их отношениях. Она живет между Киевом и Барселоной, а он - между Тенерифе и Шри-Ланкой.

Они стали видеться еще реже на фоне постоянной занятости. В конце концов приняли решение разойтись. Тем более Екатерина не хотела бы жить Шри-Ланке из-за пророссийскости региона.

"Эта страна поддерживает Россию. И все те люди, которые когда-то для меня были приятели, просто знакомые, я не могу их там видеть. Я не хочу их там видеть. Вот именно поэтому. А у него там работа, реализация", - рассказала актриса.

"Он сказал: "Вот я сейчас самый счастливый, потому что ты рядом, делаешь мою жизнь ярче, прекрасной, но ты уедешь и будешь там. И потом напишешь, что у меня еще один проект, я останусь еще на полтора месяца". Мы просто сидели, плакали, говорили, но приняли такое решение", - добавила она.

Напомним, ранее Кузнецова рассказала о неудачном опыте сотрудничества с победителем "Евровидения" Александром Рыбаком. Во время съемок телепроекта артист серьезно подставил партнершу.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город