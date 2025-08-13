Олександр Усик зачарував танцями з молодшою донькою: зворушливе відео

Усик влаштував запальні танці з донькою

Не секрет, що боксер любить танцювати, що він часто робить навіть між виснажливими тренуваннями. В домашній атмосфері він також не втрачає нагоди потішити рідних танцювальними рухами.

Так, дружина Олександра порадувала шанувальників теплим сімейним відео, на якому він танцює з молодшою донькою під хіт Іво Бобула "Розмова з тобою".

На кадрах Усик танцює поруч із дівчинкою, намагаючись її розвеселити та підтримати веселу атмосферу.

У ролику боксер постав в рожевому спортивному костюмі з шортами бренду Stone Issland, капцях та жовтих шкарпетках. А його дочка підтанцьовувала у ніжному літньому костюмі з анімалістичним принтом.

Катерина Усик також потішили милими кадрами в обіймах з донькою та з чоловіком. На одному з таких можна розгледіти, як боксер цілує кохану.

Катерина Усик з донькою та чоловіком (фото: instagram.com/usyk_kate1505)​​​​​​​

Як зараз живе боксер

Після перемоги над британцем Дюбуа Усик разом з дружиною та дітьми відпочивав в Іспанії .

Саме там разом з батьками Катерини живуть сини боксера Кирило та Михайло, які роблять перші серйозні кроки в дзюдо.

В Україні, окрім молодшої, проживає й старша донька спортсмена Єлизавета. Раніше ми розповідали, який особливий талісман дівчина подарувала батькові.

Останнім часом Катерина та Олександр все частіше ділиться сімейними кадрами.

Нагадаємо, пара разом зі шкільних років. Вони одружилися у 2009 році й відтоді стали батьками чотирьох дітей.