Олена Шоптенко розкрила причину невдалих шлюбів: "Цінності різні"

Що Олена Шоптенко розповіла про друге розлучення

Вона вкрай рідко говорить про особисте життя, проте цього разу підтвердила чутки про розставання з батьком свого сина.

Вони розійшлися ще до початку повномасштабної війни, а оформили все офіційно вже під час.

"Будь-який розрив із людьми, тим паче з людиною, від якої в тебе дитина, - це завжди нелегко," - підкреслила вона.

З чоловіком вони майже не спілкуються. Друзями після розлучення вони не стали, але зберігають комунікацію стосовно дитини.

"Для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються найкращими друзями. Ми спілкуємося лише з приводу дитини", - зазначила вона.

Шоптенко про розрив з батьком сина (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Що Олена Шоптенко сказала про причини розлучення

У хореографині за плечима два шлюби. З 2013 по 2016 рік вона була заміжня за колегою Дмитро Дікусаром, а після розриву з ним близько шести років прожила з бізнесменом Олексієм.

Розповідаючи про причини другого розлучення, Олена зізналася, що руйнівним фактором для обох шлюбів стала відсутність належного спілкування між партнерами та різні життєві цінності.

"Ми розійшлися і з першим, і з другим чоловіком. І зараз я говорю про це без болю, з полегшенням. Бо, якщо цінності різні, якщо вони не стають однаковими, то воно не працює", - зазначила вона.

Шоптенко наголосила, що у другому шлюбі вони з чоловіком мали різні уявлення про стосунки.

"У мене є свої розуміння сім'ї, є певні уявлення про взаємодію одне з одним. І це не те, що хтось поганий чи хороший. Просто я малювала собі одну картину, а мій партнер - іншу", - поділилася вона.

Наостанок вона наголосила на важливості діалогу в стосунках та розкрила особистий висновок щодо створення родини.

"З власного досвіду я вважаю, що створювати шлюб варто тільки після 30 років. Я наробила багато помилок. Навіть після першого шлюбу наробила також наробила

ті самі помилки", - додала вона.

Нагадаємо, від другого шлюбу Олена виховує 7-річного сина Олексія.