Елена Шоптенко раскрыла причину неудачных браков: "Ценности разные"

Что Елена Шоптенко рассказала о втором разводе

Она крайне редко говорит о личной жизни, однако в этот раз подтвердила слухи о расставании с отцом своего сына.

Они разошлись еще до начала полномасштабной войны, а оформили все официально уже во время.

"Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, - это всегда нелегко", - подчеркнула она.

С мужем они почти не общаются. Друзьями после развода не стали, но сохраняют коммуникацию по поводу ребенка.

"Для меня, если отношения заканчиваются, то они заканчиваются. Люди не остаются лучшими друзьями. Мы общаемся только по поводу ребенка", - отметила она.

Шоптенко о разрыве с отцом сына (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Что Елена Шоптенко сказала о причинах развода

У хореографа за плечами два брака. С 2013 по 2016 год она была замужем за коллегой Дмитрий Дикусаром, а после разрыва с ним около шести лет прожила с бизнесменом Алексеем.

Рассказывая о причинах второго развода, Елена призналась, что разрушительным фактором для обоих браков стало отсутствие должного общения между партнерами и разные жизненные ценности.

"Мы разошлись и с первым, и со вторым мужем. И сейчас я говорю об этом без боли, с облегчением. Потому что, если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то оно не работает", - отметила она.

Шоптенко отметила, что во втором браке они с мужем имели разные представления об отношениях.

"У меня есть свои понимания семьи, есть определенные представления о взаимодействии друг с другом. И это не то, что кто-то плохой или хороший. Просто я рисовала себе одну картину, а мой партнер - другую", - поделилась она.

Напоследок она отметила важность диалога в отношениях и раскрыла личный вывод о создании семьи.

"По собственному опыту я считаю, что создавать брак стоит только после 30 лет. Я наделала много ошибок. Даже после первого брака наделала также наделала

те же ошибки", - добавила она.

Напомним, от второго брака Елена воспитывает 7-летнего сына Алексея.