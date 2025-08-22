Оля Полякова чесно зізналася, чи читає переписки чоловіка (відео)

Що сказала Полякова про стосунки з чоловіком

Артистка вразила чесністю. Вона перевіряє, як і з ким спілкується її чоловік в листуваннях.

Ба більше, робить це завжди. І за 20 років шлюбу Вадим не дав приводів для хвилювання.

"Завжди. Боже, нічого цікавого. Хоч би за 20 років щось підкинув, якусь перчинку, блін", - з легкістю та гумором сказала вона.

Не менш відверто Полякова розповіла, що у шлюбі, буває, беруть емоції. Вона з тих людей, які у своїх помилках можуть звинувачувати інших.

"Звісно (звинувачувала - ред), та всіх, хто потрапляється під руки", - поділилася вона.

Як відреагували в мережі

Щирість та відкритість Олі не залишили байдужими користувачів. Багато хто позитивно оцінив її чесність та енергію.

"Богиня краси".

"Смішна, чудова, енергійна. А ноги які"

"Що б не говорили про неї, але те, що вона займається спортом, то видно, яка енергія пре".

"Ми знаємо навіть номер телефона Олі то нас, нічим не здивувати".

"Ви чудова".

Що відомо про особисте життя Олі Полякової

Нагадаємо, співачка та бізнесмен, який старший за неї на 16 років, разом понад 20 років. У них дві доньки - Маша, яка вже вийшла заміж, та 13-річна Аліса.

Артистка раніше ділилася, що мала кризу в стосунках з коханим. Проте парі вдалося подолати труднощі.

Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)