Оля Полякова честно призналась, читает ли переписки мужа (видео)

Что сказала Полякова об отношениях с мужем

Артистка поразила честностью. Она проверяет, как и с кем общается ее муж в переписках.

Более того, делает это всегда. И за 20 лет брака Вадим не дал поводов для волнения.

"Всегда. Боже, ничего интересного. Хоть бы за 20 лет что-то подкинул, какую-то перчинку, блин", - с легкостью и юмором сказала она.

Не менее откровенно Полякова рассказала, что в браке, бывает, берут эмоции. Она из тех людей, которые в своих ошибках могут обвинять других.

"Конечно (обвиняла - ред), и всех, кто попадается под руки", - поделилась она.

Как отреагировали в сети

Искренность и открытость Оли не оставили равнодушными пользователей. Многие положительно оценили ее честность и энергию.

"Богиня красоты".

"Смешная, замечательная, энергичная. А ноги какие"

"Что бы ни говорили о ней, но то, что она занимается спортом, то видно, какая энергия прет".

"Мы знаем даже номер телефона Оли то нас, ничем не удивить".

"Вы замечательная".

Что известно о личной жизни Оли Поляковой

Напомним, певица и бизнесмен, который старше ее на 16 лет, вместе более 20 лет. У них две дочери - Маша, которая уже вышла замуж, и 13-летняя Алиса.

Артистка ранее делилась, что имела кризис в отношениях с любимым. Однако паре удалось преодолеть трудности.

Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)