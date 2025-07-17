Переможниця "МастерШеф" Ненсі Тепко розкрила, скільки заробляє та на що витрачає гроші

Переможниця 15-го сезону "МастерШеф" Ненсі Тепко чесно розповіла про свої доходи та витрати.
Як повідомляє РБК-Україна, шеф-кухарка поділилася, скільки заробляє після проєкту, де мешкає зараз і на що витрачає свої доходи в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Після перемоги на шоу її запросили бренд-шефом у кілька закладів у Києві. Крім того, вона заробляє на попап-зустрічах у ресторанах.
"Це я готую на кухні ресторану один день, наприклад. Вони оголошують, що Ненсі сьогодні буде видавати меню. І я заробляю на цьому", - поділилася кулінарка.
Ненсі також розповіла про середній дохід, який отримує від своєї діяльності.
"1000-2000 доларів", - зізналася вона.
Наразі тимчасово гостює у батьків. Згодом планує продовжити орендувати житло.
"Ухвалила рішення, що на кілька місяців залишусь у них. Далі - Лондон, потім назад, уже буду орендувати житло чи шукати варіанти", - розповіла вона.
Кулінарка зізналася, що живе доволі скромно. Здебільшого витрачає гроші на їжу, бензин та заняття спортом.
"Не можу сказати, що багато витрачаю. Бензин, там поїсти. Думаю, десь на спорт і базові речі - стабільно десь 1000 доларів", - зізналася вона.
Ненсі 26 років. Вона з 15 років займалася моделінгом. Обличчя дівчини прикрашало обкладинку Vogue Japan, сторінки Elle Czech Republic та Vanity Fair. Також вона брала участь у Тижні моди в Мілані.
Попри успішну кар'єру моделі, вона мріє пов'язати життя з кулінарією. Саме це допомогло їй свого часу подолати анорексію. Тепко щиро любить гастрономію та прагне відкривати для себе нові смаки.
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