Переможниця "МастерШеф" Ненсі Тепко розкрила, скільки заробляє та на що витрачає гроші

Скільки заробляє Ненсі з "МастерШеф"

Після перемоги на шоу її запросили бренд-шефом у кілька закладів у Києві. Крім того, вона заробляє на попап-зустрічах у ресторанах.

"Це я готую на кухні ресторану один день, наприклад. Вони оголошують, що Ненсі сьогодні буде видавати меню. І я заробляю на цьому", - поділилася кулінарка.

Ненсі також розповіла про середній дохід, який отримує від своєї діяльності.

"1000-2000 доларів", - зізналася вона.

Як заробляє переможниця "МастерШеф" (скриншот)

Де живе Ненсі Тепко

Наразі тимчасово гостює у батьків. Згодом планує продовжити орендувати житло.

"Ухвалила рішення, що на кілька місяців залишусь у них. Далі - Лондон, потім назад, уже буду орендувати житло чи шукати варіанти", - розповіла вона.

Скільки витрачає переможниця "МастерШеф"

Кулінарка зізналася, що живе доволі скромно. Здебільшого витрачає гроші на їжу, бензин та заняття спортом.

"Не можу сказати, що багато витрачаю. Бензин, там поїсти. Думаю, десь на спорт і базові речі - стабільно десь 1000 доларів", - зізналася вона.



Що відомо про Ненсі Тепко

Ненсі 26 років. Вона з 15 років займалася моделінгом. Обличчя дівчини прикрашало обкладинку Vogue Japan, сторінки Elle Czech Republic та Vanity Fair. Також вона брала участь у Тижні моди в Мілані.

Попри успішну кар'єру моделі, вона мріє пов'язати життя з кулінарією. Саме це допомогло їй свого часу подолати анорексію. Тепко щиро любить гастрономію та прагне відкривати для себе нові смаки.