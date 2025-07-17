Победительница "МастерШеф" Нэнси Тепко раскрыла, сколько зарабатывает и на что тратит деньги

Сколько зарабатывает Нэнси из "МастерШеф"

После победы на шоу ее пригласили бренд-шефом в несколько заведений в Киеве. Кроме того, она зарабатывает на попап-встречах в ресторанах.

"Это я готовлю на кухне ресторана один день, например. Они объявляют, что Нэнси сегодня будет выдавать меню. И я зарабатываю на этом", - поделилась кулинарка.

Нэнси также рассказала о среднем доходе, который получает от своей деятельности.

"1000-2000 долларов", - призналась она.

Как зарабатывает победительница "МастерШеф" (скриншот)

Где живет Нэнси Тепко

Сейчас временно гостит у родителей. Впоследствии планирует продолжить арендовать жилье.

"Приняла решение, что на несколько месяцев останусь у них. Далее - Лондон, потом обратно, уже буду арендовать жилье или искать варианты", - рассказала она.

Сколько тратит победительница "МастерШеф"

Кулинарка призналась, что живет довольно скромно. В основном тратит деньги на еду, бензин и занятия спортом.

"Не могу сказать, что много трачу. Бензин, там поесть. Думаю, где-то на спорт и базовые вещи - стабильно где-то 1000 долларов", - призналась она.



Что известно о Нэнси Тепко

Нэнси 26 лет. Она с 15 лет занималась моделингом, лицо девушки украшало обложку Vogue Japan, страницы Elle Czech Republic и Vanity Fair. Также она участвовала в Неделе моды в Милане.

Несмотря на успешную карьеру модели, она мечтает связать жизнь с кулинарией. Именно это помогло ей в свое время преодолеть анорексию. Тепко искренне любит гастрономию и стремится открывать для себя новые вкусы.