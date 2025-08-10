Підтяжка чи грим? Новий образ Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2" розбурхав мережу (фото)

Кетрін Зета-Джонс повернулася у другому сезоні "Венздей" в образі Мортіші Адамс і стала темою для обговорення серед глядачів. Багато хто просто не впізнав 55-річну акторку.
Як повідомляє РБК-Україна, уважні глядачі помітили зміни в обличчі акторки й почали обговорювати, чи це результат пластичної хірургії, схуднення або вдала робота візажистів.
У новому сезоні, який вийшов на екрани через три роки після попереднього, Мортіша у виконанні акторки постає у традиційному готичному стилі.
Проте зі змінами у зовнішності. У кадрі вона постає з підтягнутішим і гладкішим обличчям, виразними вилицями та зі світлішим гримом, аніж у першому сезоні.
Новий образ одразу викликав обговорення серед глядачів. З'явилися десятки припущень: від використання професійного ретушування до косметичних втручань.
Частина глядачів вважає, що "зміни" є результатом роботи візажистів. Зокрема виділяють світлий тональний крем, макіяж очей та акцент на бровах, що візуально омолоджує акторку.
Сама акторка жодним чином припущення в мережі не коментувала. У 2016 році, до речі, вона заявляла, що не робила жодних косметологічних втручань, але не проти подібних процедур.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, коментарі користувачів у мережах X та Threads.