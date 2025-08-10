UA

Підтяжка чи грим? Новий образ Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2" розбурхав мережу (фото)

Кетрін Зета-Джонс зробила підтяжку чи це грим? (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кетрін Зета-Джонс повернулася у другому сезоні "Венздей" в образі Мортіші Адамс і стала темою для обговорення серед глядачів. Багато хто просто не впізнав 55-річну акторку.

Як повідомляє РБК-Україна, уважні глядачі помітили зміни в обличчі акторки й почали обговорювати, чи це результат пластичної хірургії, схуднення або вдала робота візажистів.

Який вигляд має Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2"

У новому сезоні, який вийшов на екрани через три роки після попереднього, Мортіша у виконанні акторки постає у традиційному готичному стилі.

Проте зі змінами у зовнішності. У кадрі вона постає з підтягнутішим і гладкішим обличчям, виразними вилицями та зі світлішим гримом, аніж у першому сезоні.

Кетрін Зета-Джонс у першому та другому сезонах (колаж: РБК-Україна)

Як відреагували в мережі: зробила підтяжку чи це все грим?

Новий образ одразу викликав обговорення серед глядачів. З'явилися десятки припущень: від використання професійного ретушування до косметичних втручань.

  • "Вона виглядає зовсім інакше, ніж у першому сезоні. Сильно схудла й обличчя змінилося. Чесно, нагадала образ Кріс Дженнер, яка хоче бути схожою на Кім".
  • "У Кетрін зовсім інакший вигляд в цьому сезоні. Помолодшала".
  • "Спершу вирішила, що вони змінили акторку, але ні - це все та ж Кетрін. Я шокована".
  • "Так, вона зробила якийсь ліфтинг".

Мортіша Адамс у другому сезоні "Венздей" (скриншот)​​​​​​​

Частина глядачів вважає, що "зміни" є результатом роботи візажистів. Зокрема виділяють світлий тональний крем, макіяж очей та акцент на бровах, що візуально омолоджує акторку.

  • "Дивовижно, як дуже світлий тональний крем повністю змінює обличчя. Дуже розумний макіяж".
  • "Чому я не помічала, що їй нанесли білий олівець на нижню повіку, щоб її очі здавалися більшими. Весь час я дивувалася, чому вона має інакший вигляд".
  • "Думаю, все разом: схудла, трошки підтягнула обличчя, плюс витягли постпродакшном, щоб на дочку стала більш схожа, але грим міг бути кращим". 

Сама акторка жодним чином припущення в мережі не коментувала. У 2016 році, до речі, вона заявляла, що не робила жодних косметологічних втручань, але не проти подібних процедур.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, коментарі користувачів у мережах X та Threads.

