Подтяжка или грим? Новый образ Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2" взбудоражил сеть (фото)

Кэтрин Зета-Джонс вернулась во втором сезоне "Уэнсдей" в образе Мортиши Аддамс и стала темой для обсуждения среди зрителей. Многие просто не узнали 55-летнюю актрису.
Как сообщает РБК-Украина, внимательные зрители заметили изменения в лице актрисы и начали обсуждать, результат ли это пластической хирургии, похудения или удачная работа визажистов.
В новом сезоне, который вышел на экраны через три года после предыдущего, Мортиша в исполнении актрисы предстает в традиционном готическом стиле.
Однако с изменениями во внешности. В кадре она предстает с более подтянутым и гладким лицом, выразительными скулами и с более светлым гримом, чем в первом сезоне.
Новый образ сразу вызвал обсуждение среди зрителей. Появились десятки предположений: от использования профессионального ретуширования до косметических вмешательств.
Часть зрителей считает, что "изменения" являются результатом работы визажистов. В частности выделяют светлый тональный крем, макияж глаз и акцент на бровях, что визуально омолаживает актрису.
Сама актриса никак не комментировала предположения в сети. В 2016 году, кстати, она заявляла, что не делала никаких косметологических вмешательств, но не против подобных процедур.
