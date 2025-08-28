Після масованого удару по Києву: Вакарчук заспівав просто на станції метро (відео)

Святослав Вакарчук заспівав у київському метро 28 серпня

У день, коли Київ і кияни оговтуються після однієї з наймасованіших атак з боку РФ, на станції метро "Олімпійська" несподівано зазвучав голос Святослава Вакарчука.

Лідер гурту "Океан Ельзи" виконав одну зі своїх найвідоміших пісень - "Обійми", слова якої стали символом надії для мільйонів українців: "Коли настане день - закінчиться війна".

Цей імпровізований виступ став спонтанним актом підтримки для мешканців столиці, які після чергової ворожої атаки перебували в напруженому емоційному стані.

Люди почали зупинятися біля Вакарчука, слухати, знімати відео, а потім і підспівувати.

Серед присутніх на станції був також телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров. Він стояв недалеко від Вакарчука і разом з іншими підтримував атмосферу єдності.

Пісня "Обійми" цього разу прозвучала особливо зворушливо. У метро, яке вже не раз ставало притулком для киян у найтемніші моменти війни, музика знову об'єднала людей.

Крім того, Вакарчук поспілкувався із публікою і навіть намагався жартувати.

"Як усі сьогодні - нормально поспали? Як і я. Як усі сьогодні добре виглядають, гарні такі", - з гумором зазначив музикант.

Також він відзначив стійкість українців, які попри все продовжують жити й працювати.

"Я, чесно кажучи, після таких ночей, як ця, виходжу на вулиці й думаю, як там люди це все, як вони пережили. А потім бачиш красивих і усміхнених людей, красивих дівчат, чоловіків, усіх знайомих. І дивишся, що не знищити наш український народ, як би вони не намагалися. Я вам просто хочу сказати "дякую", - зазначив лідер "Океана Ельзи".

Нагадаємо, Святослав Вакарчук із самого початку повномасштабного вторгнення РФ активно підтримує українських захисників і мирних громадян.

Артист регулярно виступає для військових просто на позиціях - у прифронтових зонах, госпіталях і в польових умовах. Його виступи часто спонтанні, але завжди глибоко емоційні.

Також Вакарчук неодноразово давав імпровізовані мініконцерти просто на вулицях українських міст, у метро, лікарнях, волонтерських центрах. Для нього музика стала інструментом підтримки, єднання і віри, яку він передає людям у найважчі моменти.

Виступ на станції метро "Олімпійська" став ще одним свідченням того, що навіть кілька хвилин музики можуть подарувати надію - особливо після ночі, сповненої вибухами, страхом і втратами.