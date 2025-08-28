После массированного удара по Киеву: Вакарчук спел прямо на станции метро (видео)

Святослав Вакарчук спел в киевском метро 28 августа

В день, когда Киев и киевляне приходят в себя после одной из самых массированных атак со стороны РФ, на станции метро "Олимпийская" неожиданно зазвучал голос Святослава Вакарчука.

Лидер группы "Океан Ельзи" исполнил одну из своих самых известных песен - "Обійми", слова которой стали символом надежды для миллионов украинцев: "Коли настане день - закінчиться війна".

Это импровизированное выступление стало спонтанным актом поддержки для жителей столицы, после очередной вражеской атаки находившихся в напряженном эмоциональном состоянии.

Люди начали останавливаться возле Вакарчука, слушать, снимать видео, а потом и подпевать.

Среди собравшихся на станции был также телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Он стоял недалеко от Вакарчука и вместе с другими поддерживал атмосферу единства.

Песня "Обійми" на этот раз прозвучала особенно трогательно. В метро, которое ​​уже не раз становилось убежищем для киевлян в самые темные моменты войны, музыка снова объединила людей.

Кроме того, Вакарчук пообщался с публикой и даже пытался шутить.

"Как все сегодня - нормально поспали? Как и я. Как все сегодня хорошо выглядят, красивые такие", - с юмором отметил музыкант.

Также он отметил стойкость украинцев, которые несмотря ни на что продолжают жить и работать.

"Я, честно говоря, после таких ночей, как эта, выхожу на улицы и думаю, как там люди это все, как они пережили. А потом видишь красивых и улыбающихся людей, красивых девушек, мужчин, всех знакомых. И смотришь, что не уничтожить наш украинский народ, как бы они не старались. Я вам просто хочу сказать "спасибо", - отметил лидер "Океана Ельзи".

Напомним, Святослав Вакарчук с самого начала полномасштабного вторжения РФ активно поддерживает украинских защитников и мирных граждан.

Артист регулярно выступает для военных прямо на позициях - в прифронтовых зонах, госпиталях и в полевых условиях. Его выступления часто спонтанны, но всегда глубоко эмоциональны.

Также Вакарчук неоднократно давал импровизированные миниконцерты прямо на улицах украинских городов, в метро, ​​больницах, волонтерских центрах. Для него музыка стала инструментом поддержки, единения и веры, которую он передает людям в самые трудные моменты.

Выступление на станции метро "Олимпийская" стало еще одним свидетельством того, что даже несколько минут музыки могут подарить надежду - особенно после ночи, наполненной взрывами, страхом и потерями.