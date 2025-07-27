Потап просто на камеру зізнався, коли повернеться в Україну (відео)

Коли Потап повернеться в Україну

Нині він та його дружина Настя Каменських у Ризі. Там вони беруть участь у фестивалі Лайми Вайкуле. І виявилося, вже згодом Потап хоче приїхати до Києва.

"Наступного тижня я буду у Києві. Побачимося?" - сказав репер.

При цьому Потап "призначив зустріч". Він запевнив, що буде в столиці вже наступної неділі.

"На Поштовій площі зустрічаємося о сьомій у неділю", - додав артист.

Як Потап виїхав з України

Як відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України Потап перебував в Іспанії. Потім він повертався до Києва, але ненадовго. Вже декілька років репер мешкає за кордоном.

І нещодавно Потап розповів, як йому вдалося перетнути український кордон під час війни.

"У нас є "Дія" і "Резерв+", де завжди можна оновити свої дані. Ми всі стоїмо на військовому обліку, але в кожного своя ситуація. У мене - абсолютно легальні способи в'їзду і виїзду через відповідні інстанції. Проте це складно, бо кожного разу потрібно отримувати дозволи і повертатися у чітко визначені дати", - запевнив репер.

При цьому він заявив, що не відчуває себе емігрантом. За словами Потапа, "всередині" він не покинув Україну.