Чи є у Потапа та Насті Каменських спільна дитина? Репер відповів

Чи є у Потапа та Каменських спільна дитина

У мережі тривалий час ширилися припущення, що подружжя таємно стало батьками хлопчика, якого начебто тримають подалі від публічності - мовляв, дитина живе в Іспанії.

Таку версію озвучив, зокрема, ведучий Євген Фешак.

Тривалий час ні Потап, ні Каменських не відповідали на ці розмови.

Однак нещодавно артист все ж прокоментував цю інформацію. Коли його прямо запитали про правдивість чуток, він коротко і чітко спростував їх.

"У нас немає із Настею дитини", - заявив Потап.

Нагадаємо, у репера є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.

Хлопцеві зараз 16 років. Нещодавно Олексій поділився у соцмережах знімками з родинної подорожі до Великої Британії, де він був разом із колишньою дружиною та сином - фотографії були зроблені в літаку.