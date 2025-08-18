UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Чи є у Потапа та Насті Каменських спільна дитина? Репер відповів

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував чутки про те, що в нього та його дружини, співачки Насті Каменських, є спільна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для YouTube-каналу United Action TV.

Чи є у Потапа та Каменських спільна дитина

У мережі тривалий час ширилися припущення, що подружжя таємно стало батьками хлопчика, якого начебто тримають подалі від публічності - мовляв, дитина живе в Іспанії.

Таку версію озвучив, зокрема, ведучий Євген Фешак.

Тривалий час ні Потап, ні Каменських не відповідали на ці розмови.

Однак нещодавно артист все ж прокоментував цю інформацію. Коли його прямо запитали про правдивість чуток, він коротко і чітко спростував їх.

"У нас немає із Настею дитини", - заявив Потап.

 

Нагадаємо, у репера є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.

Хлопцеві зараз 16 років. Нещодавно Олексій поділився у соцмережах знімками з родинної подорожі до Великої Британії, де він був разом із колишньою дружиною та сином - фотографії були зроблені в літаку.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя КаменськихПотапЗірки шоу-бізнесуДіти