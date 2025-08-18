RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Есть ли у Потапа и Насти Каменских общий ребенок? Рэпер ответил

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал слухи о том, что у него и его жены, певицы Насти Каменских, есть общий ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала United Action TV.

Есть ли у Потапа и Каменских общий ребенок

В сети долгое время распространялись предположения, что супруги тайно стали родителями мальчика, которого якобы держат подальше от публичности - мол, ребенок живет в Испании.

Такую версию озвучил, в частности, ведущий Евгений Фешак.

Долгое время ни Потап, ни Каменских не отвечали на эти разговоры.

Однако недавно артист все же прокомментировал эту информацию. Когда его прямо спросили о правдивости слухов, он коротко и четко опроверг их.

"У нас нет с Настей ребенка", - заявил Потап.

 

Напомним, у рэпера есть сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой.

Парню сейчас 16 лет. Недавно Алексей поделился в соцсетях снимками из семейного путешествия в Великобританию, где он был вместе с бывшей женой и сыном - фотографии были сделаны в самолете.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя КаменскихПотапЗвезды шоу-бизнесаДети