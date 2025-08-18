Есть ли у Потапа и Насти Каменских общий ребенок? Рэпер ответил

Есть ли у Потапа и Каменских общий ребенок

В сети долгое время распространялись предположения, что супруги тайно стали родителями мальчика, которого якобы держат подальше от публичности - мол, ребенок живет в Испании.

Такую версию озвучил, в частности, ведущий Евгений Фешак.

Долгое время ни Потап, ни Каменских не отвечали на эти разговоры.

Однако недавно артист все же прокомментировал эту информацию. Когда его прямо спросили о правдивости слухов, он коротко и четко опроверг их.

"У нас нет с Настей ребенка", - заявил Потап.

Напомним, у рэпера есть сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой.

Парню сейчас 16 лет. Недавно Алексей поделился в соцсетях снимками из семейного путешествия в Великобританию, где он был вместе с бывшей женой и сыном - фотографии были сделаны в самолете.